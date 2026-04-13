Día del Beso: por qué se conmemora cada 13 de abril

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril, en recuerdo a uno de los besos más largos de la historia que consiguió ingresar al Libro Guinness de los récords. La fecha se encuentra destinada también a reconocer la importancia de los gestos afectivos en el mundo, no necesariamente entre parejas, sino también entre seres queridos, familia y amigos.

No solo destaca los besos en la pareja, pero entre familia, amigos y seres queridos Shutterstock

¿Por qué se celebra el Día del Beso hoy?

Este día se encuentra inspirado en el beso más largo del mundo, un acontecimiento que logró obtener una distinción del Récord Guinness por su duración. En 2011, se llevó a cabo un concurso en la ciudad de Pattaya, en Tailandia, que buscaba celebrar el Día de San Valentín local. La organización creó una competencia en la que parejas de casados debían besarse sin separarse en ningún momento.

Ekkachi y Laksana Tiranarat tienen el récord del beso más largo del mundo Guinness World Records

Los ganadores fueron Ekkachi y Laksana Tiranarat, con una duración de 46 horas, 24 minutos y nueve segundos. Sin embargo, el récord duró poco tiempo, al ser superados al año siguiente por Nontawat Jaroegenasornsin y Thanakorn Sittiamthong, quienes se besaron por 50 horas, 25 minutos y un segundo.

En 2013, se volvió a realizar el concurso en la ciudad tailandesa y ambas parejas asistieron, siendo finalistas de la disputa. Ekkachai y Laksana recuperaron su récord y se consagraron campeones, con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, que actualmente es considerado como el más largo de la historia. El 13 de abril de 2013, ambos pasaron a formar parte del Libro Guinness de los Récords y obtuvieron un premio de 3300 dólares y dos anillos de diamantes. De esta manera, se recuerda esta jornada como el Día del Beso en su honor.

El beso récord de la pareja tailandesa fue de más de 58 horas

Otros besos récords

El Libro Guinness de los Récords cuenta con una gran variedad de certificaciones asociadas a los besos:

El beso submarino más largo : fue protagonizado por Beth Neale y Miles Cloutier en el atolón LUX en Maldivas el 4 de febrero de 2023. Su duración fue de cuatro minutos y seis segundos.

: fue protagonizado por Beth Neale y Miles Cloutier en el atolón LUX en Maldivas el 4 de febrero de 2023. Su duración fue de cuatro minutos y seis segundos. Mayor cadena de besos : se trata del relevo de besos más largo del mundo, con 1015 participantes. Se llevó a cabo el 13 de abril de 2018 en el Ayuntamiento de Teruel, España.

: se trata del relevo de besos más largo del mundo, con 1015 participantes. Se llevó a cabo el 13 de abril de 2018 en el Ayuntamiento de Teruel, España. La mayor cantidad de besos en 30 segundos: protagonizado por Joshua Saunders y Jenny Troy, se trata de una pareja que consiguió darse 146 besos en 30 segundos el 20 de agosto de 2025 en Reino Unido.

El Récord Guinness por la mayor cantidad de besos en 30 segundos

Parejas que se besan simultáneamente : es el récord de más personas besándose al mismo tiempo, con un conteo de 13.577 parejas. Fue logrado por MB Produções el 17 de mayo de 2014 en San Pablo, Brasil.

: es el récord de más personas besándose al mismo tiempo, con un conteo de 13.577 parejas. Fue logrado por MB Produções el 17 de mayo de 2014 en San Pablo, Brasil. La mayor cantidad de besos recibidos : el 16 de julio de 2017 Florian Silbereisen recibió 74 besos durante 30 segundos por parte del equipo de Alba Dancers Berlin en Maguncia, Alemania.

: el 16 de julio de 2017 Florian Silbereisen recibió 74 besos durante 30 segundos por parte del equipo de Alba Dancers Berlin en Maguncia, Alemania. Imagen de besos más grande: se trata de un mural que cuenta con 41.692 besos. Fue realizado el 1° de junio de 2019 por la escuela secundaria Pennsbury en EE. UU.

El beso (1896) de William Heise con May Irwin y John Rice