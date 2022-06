Día del orgullo LGBTIQ+: qué significa la sigla y qué representa cada color de la bandera

A pesar de que la diversidad sexual y de género existen desde el inicio mismo de la humanidad, las palabras y terminologías que ayudan a entenderlas, así como a explicarlas, comenzaron a surgir en las últimas décadas. La lucha por los derechos de una minoría fuertemente discriminada, sumado al objetivo de poder entender y definir eso de lo que nadie hablaba, llevaron a que, en la década de los noventa, se creara una sigla que representara otras identidades que no fuesen únicamente la homosexualidad o el lesbianismo. Así, nació la sigla LGB a la que, con el paso de los años, se le sumaron letras hasta llegar a la que más se usa hoy en día: LGBTIQ+.

Junto a la búsqueda de igualdad y a la formación de una comunidad que pudiese acompañarse, comenzaron a nacer los símbolos. El más conocido a nivel internacional es la bandera de franjas con los colores del arcoíris. Esta fue creada por el artista Gilbert Baker quien eligió dichas tonalidades, según cuenta la historia, inspirado en la canción “Somewhere over the Rainbow” de Judy Garland.

La bandera LGBTIQ+ es un símbolo internacional Twitter/@LGTBNews

Aunque inicialmente era para representar el orgullo gay, luego fue adoptada por toda la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron otras banderas pensadas para representar a cada una de las siglas con colores y significados diferentes.

En honor al Día del Orgullo, LA NACION compiló un glosario con el significado con cada una de las letras de la sigla junto a sus respectivas banderas.

Lesbianas

La bandera del orgullo lésbico

Por mucho tiempo se definió el lesbianismo como mujeres que únicamente se vinculaban con otras mujeres y es esta es la concepción más tradicional. No obstante, actualmente también se usa para referirse a personas que no son hombres (es decir, mujeres o personas no binarias) que se sienten atraídas por otras mujeres o individuos no binarios.

Gays

La bandera arcoíris nació para representar a la comunidad gay y ahora representa el orgullo en general

Los gays son hombres que se sienten atraídos por otros hombres y, al igual que las lesbianas, se encuentran dentro del término general “homosexual”. Dicha atracción puede ser física y/o emocional.

Bisexuales

La bandera del orgullo bisexual

La bisexualidad se trata de la atracción tanto física como emocional que no tiene limitaciones por género. Durante mucho tiempo, el prefijo “bi” - que significa dos- fue aplicado a que el individuo podía vincularse con hombres y con mujeres. Sin embargo, como algunos creen que este término puede ser trans excluyente (es decir, que discrimina a las personas trans y no binarias de lado), hoy en día se considera que “bi” se refiere a la atracción hacia el género propio y a todos los demás.

Transexuales y Travestis

La T, que se puede poner una o dos veces, representa a las personas transexuales y a las travestis. En el primer caso, se trata de gente que no se siente identificada con el género que le asignaron al nacer. Es decir, que debido a sus genitales pueden ser socialmente determinadas como hombres/mujeres, pero cuya identidad de género es diferente. En este grupo entran las mujeres trans, los hombres trans y las personas no binarias.

La bandera del orgullo trans

En cuanto a los travestis, se vincula más con la expresión de género que con la sexualidad o la identidad. Se trata de alguien que se viste o utiliza ropa que socialmente se asocia al género opuesto, pero no implica que sean homosexuales o transgénero.

Intersexual

La bandera del orgullo intersexual

La intersexualidad no es una identidad de género ni una sexualidad. Tampoco es una enfermedad. De acuerdo a lo explicado por la organización Planned Parenthood, se trata de personas que nacen con rasgos biológicos diferentes a los masculinos o femeninos provocados por su anatomía, sus cromosomas y/o sus hormonas.

Queer

La palabra queer (pronunciada “cuir”) es un término en inglés que, originalmente, se traducía “raro” y fue utilizado durante muchos años como un insulto hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+. No obstante, en el último tiempo fue resignificada y, actualmente, se refiere a las personas que prefieren no etiquetarse o que aún no se definieron en una sexualidad o un género específico. Es considerado un término “paraguas”.

Símbolo +

Como la sexualidad y el género son tan diversos y personales, el símbolo más incluye a todas las identidades que no son heterosexuales ni cis género (que se identifican con el género asignado al nacer). A su vez, se refiere a las minorías dentro de la misma comunidad, como los individuos asexuales, demisexuales y pansexuales, entre otros.