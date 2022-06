Una app recreó los personajes de Harry Potter que están en los libros y los resultados sorprendieron a los fans

El 26 de junio de 1997 se convirtió en una emblemática fecha. Se lanzó Harry Potter y la piedra filosofal, un libro que pocos sabían que iba a marcar un antes y después en el mundo de la ficción. La historia de un joven mago y su increíble mundo conquistaron de inmediato al público, quienes también convirtieron en éxito las otras siete entregas que concluyeron la vida y aventuras alrededor del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, que escondía oscuros secretos. Más tarde - a partir del 2001-, las películas causaron los mismos sentimientos de asombro y deseo de que un mundo así existiese. También, allí mismo, se generó la clásica controversia sobre la conversión de las palabras a un producto audiovisual. Sin embargo, un grupo de fans quisieron demostrar que esta distancia que podría generarse, sobre todo en los personajes principales, no es tan abismal.

Desde la cuenta de Twitter @ImladrisFilms tuvieron una ocurrente idea: crear la imagen fiel de cómo serían los personajes descritos en los libros, y compararlos con los actores que le dieron vida en las películas a cada uno de ellos. Por supuesto que significaba generar una gran cantidad de adeptos al trabajo, y otros tantos se mostraron en contra de las caracterizaciones. Pero la publicación rápidamente se viralizó.

“Las ilustraciones se han hecho a través de una aplicación que se llama Artbreeder. En esta app, proporcionas unos parámetros como anchura de la nariz, color de los ojos, entro otros, y la inteligencia artificial hace una imagen recolectando todos esos datos”, explicaron para LA NACION desde la cuenta oficial de Twitter, en la que se dedican a contar peculiaridades de la saga del mago y la de El Señor de los Anillos.

Harry Potter

Como ya es habitual, las películas que son adaptaciones de libros tienen una serie de controversias por parte de los lectores a la fidelidad del relato original. Por supuesto, la dificultad de llevar las palabras a “la vida real” tiene un tanto de margen de error o de cambio. Aunque el casting de Harry Potter podría considerarle uno de los más precisos, este grupo de fans quiso poner en evidencia las similitudes de las construcciones literarias de los libros, con la de las películas.

La comparación de los personajes de Harry Potter

Este hilo no podía no comenzar por el protagonista, Harry Potter. El niño mago que sobrevivió fue interpretado por Daniel Radcliffe. Comenzó con su personaje cuando tenía 11 años y culminó con la última película de la saga al cumplir los 21 años. Sus ojos celestes no influyeron a la hora de buscar el papel protagónico. Su rostro es similar al descrito en los libros, al igual que la templanza que transmite su presencia.

Harry Potter (Foto Twitter @ImladrisFilms)

Para los dos siguientes personajes, las descripciones literarias tienen poco punto en común con los jóvenes actores. Rupert Grint se puso en la piel del temeroso pero leal amigo, Ronald Weasley. En los libros se describe como un chico con cabello colorado y ojos celestes cristalinos, características que comparte con actor inglés. Pero estos dos rasgos naturales no son suficientes para indicar que se trata de una fiel caracterización, ya la forma del rostro no coincide, y esto da un giro en la perspectiva.

Ronald Weasley y Hermione Granger (Foto Twitter @ImladrisFilms)

Al igual que lo sucedido con Ron, la persona seleccionada para darle vida a Hermione Granger comparte rasgos similares con las descripciones narrativas, pero en este caso, poco tienen en común Emma Watson con la maga. Esto no quiere decir que la construcción del personaje no sea excelente, por lo contrario, la imagen de la actriz representó a la perfección la esencia de la mejor amiga de Harry Potter.

Draco Malfoy y Severus Snape(Foto Twitter @ImladrisFilms)

Las pocas coincidencias vuelven a presentarse ante una nueva comparación, al hablar de Tom Felton como Draco Malfoy. El actor tuvo que mantener su callera platinada y lacia desde la primera película, hasta la última, ya que es un punto crucial que distingue a este malvado y oscuro niño, de los demás. Sin embargo, la cara “angelical” del actor se diferencia de la descrita en la lectura.

Alan Rickman como Severus Snape se aleja de las pocas coincidencias. Es que su nariz prominente y su llovida cabellera negra combinan con el manto de temor que aquel profesor imponía con su presencia, construyendo una caracterización completa, en cuanto al aspecto, como en la actuación.

Minerva McGonagall y Ginny Weasley.(Foto Twitter @ImladrisFilms)

Por su puesto, que en este hilo de Twitter no faltaron los personajes que formaron parte de la construcción del universo Harry Potter, que a más de 20 años de su irrupción sigue siendo el favorito de niños, jóvenes y adultos. Si bien el elenco, en su mayoría, lanzó nuevos talentos al mundo de la actuación, otros tantos ya eran consagrados en el rubro. Es el caso de Maggie Smith que tuvo el desafío de interpretar a Minerva McGonagall.

La imagen construida mediante inteligencia artificial, al tener los parámetros descriptivos narrados en los libros y la personificación de la actriz, poco tienen en común. Se trata de uno de los personajes con menos fidelidad al escrito, solo al hablar del aspecto físico. Una situación parecida ocurre con Bonnie Wright que supo ser la tierna e inteligente Ginny Weasley. Si bien ambas son coloradas, al entrar en detalle sobre sus rasgos, no tienen nada más que eso en común.

Fred y George Weasley y Neville Longbottom(Foto Twitter @ImladrisFilms)

Con la premisa de que las palabras pueden contener mucha magia a la hora del relato, en esta historia este punto fue crucial al momento de construir un mundo que no existe. Además de insertar elementos fantásticos, sus personajes tenían también ese condimento. Fred y George Weasley coinciden con esto. Su picardía en la magia se transmite también en su rostro, y eso lo tuvieron James y Oliver Phelps al interpretar a los hermanos gemelos, pero no fueron el fiel seguimiento de cómo son caracterizados en los libros. Esto también sucedió con la interpretación de Neville Longbottom por Matthew Lewis, que no comparten ningún rasgo físico.

Luna Lovegood y Lord Voldemort (Foto Twitter @ImladrisFilms)

La larga lista del trabajo realizado por este profesional grupo de fans continúa con la comparación de Luna Lovegood con su intérprete Evanna Lynch, con la que comparten en semblante pacífico, la cabellera rubia, la forma de la nariz y boca, convirtiéndose en un fiel reflejo de la escritura. Al mismo tiempo, la construcción de Lord Voldemort que se realizó mediante técnicas de maquillaje y animación computada. Detrás del ser más oscuro que se ha descrito estuvo el actor Richard Bremmer cuya construcción es calificada como excelente.

Bellatrix Lestrange y Peter Pettigrew (Foto Twitter @ImladrisFilms)

Si de oscuridad se habla, Bellatrix Lestrange no puede dejar de ser nombrada. Su energía es igual de pesada que su aspecto. Helena Bonham fue la reconocida actriz que personificó a esta mujer que difundió temor y oscuridad en el universo Potter. La forma de su rostro podría ser la única característica que comparten. Peter Pettigrew sigue en la misma línea, al tener solo la forma de los dientes en la caracterización de Timothy Spall.

Sirus Black y Gilderoy Lockhart (Foto Twitter @ImladrisFilms)

Otro ejemplo acerca de la no coincidencia de supuestas características físicas es el de Sirus Black, que sería un hombre de un delgado rostro y mentón prominente, con un largo cabello lacio y negro. Por lo contrario, la caracterización de Gary Oldman se podría indicar como un extremo. Tanto por la fisonomía del rostro como por la tonalidad y forma del cabello.

A su vez, se demuestra que el casi modelo profesor Gilderoy Lockhart comparte todas las características con quien lo interpretó Kenneth Brannagh, pero el conjunto total de estas no da el mismo resultado que la imagen creada con inteligencia artificial.

Lucius Malfoy y Dolores Umbridge (Foto Twitter @ImladrisFilms)

Lucius Malfoy y Dolores Umbridge fueron dos personajes con rasgos físicos predominantes que construían lo siniestro de sus comportamientos. Las miradas profundas y con objetivo intimidatorios, fueron construidos por Jason Isaacs como e Imelda Staunton. Aunque las actuaciones fueron aplaudidas de pie, las similitudes de los libros y las películas no fueron abundantes en estos casos, según estas imágenes.