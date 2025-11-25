Día del Panqueque: un restaurante lanzó una promo para conseguirlos a $10

El Día del Panqueque se celebra en la Argentina el 26 de noviembre para destacar este postre que muchos argentinos adoran. En ese sentido, un restaurante que es reconocido por esta preparación anunció que por dos días ofrecerá el clásico con dulce de leche a tan solo $10, una promo imperdible. En ese sentido, muchos fanáticos de este postre se preguntan dónde se pueden conseguir y hasta cuándo se puede disfrutar de esta oferta.

Cómo comprar panqueques a $10

Día del Panqueque en Lo de Carlitos 2025

El 26 y el 27 de noviembre se puede comprar un panqueque en Lo de Carlitos a $10. Se trata de una cadena que tiene varias sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la Costa Atlántica. Justamente es conocida por especializarse en la preparación de panqueques y ha ganado mucha fama en las últimas décadas por ello. Es así que durante dos días se podrá disfrutar de este plato icónico del restaurante.

En un principio era sinónimo de los veranos en la playa, ya que Carlos Ciuffardi abrió las puertas de su primer local en Villa Gesell en 1965. Luego se estableció como Carlitos, el Rey del Panqueque en la década de los 80, cuando empezó a expandirse con nuevos locales y a experimentar con distintos sabores. Hoy en día, se ofrecen casi 200 variantes de panqueques, tanto salados como dulces. Su dueño murió en 2010 a los 76 años, pero su legado sigue vivo.

Vale destacar que la promo de $10 es solamente con la variación n° 182, es decir el panqueque clásico con dulce de leche. Si se desea comprar de otro gusto, este no entrará en la oferta.

La oferta solo incluye el panqueque con dulce de leche

Dónde se consigue los panqueques a $10

Para mantener su leyenda, todos los años se hace esta celebración en los locales de Lo de Carlitos para homenajear su plato principal. Para ello, se ofrece esta delicia a un precio muy bajo y accesible para que todos tengan la posibilidad de disfrutarlo.

“Vuelve el día más esperado del año...¡Se viene el Día del Panqueque!“, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram. Y agregó: ”El sabor original, a un precio histórico“. Esto hace referencia a que por la promo se puede conseguir el panqueque clásico solo con dulce de leche y a un valor que hace mucho tiempo no se ve.

Anuncio de la promoción de Lo de Carlitos por el Día del Panqueque Instagram

A su vez, aclara que estará disponible en todos sus locales con las siguientes ubicaciones:

Capital Federal

Juramento 2080 (Juramento 2080)

Charcas 3702 (Charcas 3702)

Chile 342 (Chile 342)

Nogoyá 3062 (Nogoyá 3062)

Zona Norte

Eduardo Costa 902 (Eduardo Costa 902)

Av. Del Libertador 1827 (Av. Del Libertador 1827)

3 de Febrero 951 (3 de Febrero 951)

Zona Sur

Francisco Seguí 669 (Francisco Seguí 669)

Calle 47 nro. 784 (Calle 47 nro. 784)

Av. 9 de Julio 1546 (Av. 9 de Julio 1546)

Dr. Ángel C. Rotta 191 (Dr. Ángel C. Rotta 191)

Alsina 286 (Alsina 286)

Zona Oeste

J. J. de Urquiza 4906 (J. J. de Urquiza 4906)

Gral. Juan Lavalleja 23 (Gral. Juan Lavalleja 23)

Av. Rivadavia 17780 (Av. Rivadavia 17780)

Necochea 212 (Necochea 212)

Cnel. Charlone 1088 (Cnel. Charlone 1088)

Costa Atlántica