Dónde y cuándo es la juntada de perros Golden Retriever en la Argentina que busca ser récord mundial

El próximo 30 de noviembre se hará una juntada de perros Golden Retriever que busca ser récord mundial. Fausto Duperré, dueño de un perro de esta raza, Oli, organiza este evento que tendrá como punto neurálgico a la Plaza Berlín, en los Bosques de Palermo, ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la mañana de dicho domingo será reunir más de 2500 canes dorados.

La fecha fue confirmada y se estableció el punto presencial para la reunión. Se contabilizará la asistencia y se medirá si supera la marca. “¡Vamos a hacer esta locura más grande del mundo!“, se lee en uno de los posteos de su cuenta de Instagram, que ostenta más de 126.000 seguidores.

Juntada de perros Golden

Los perros Golden Retriever son de los más amados por su carisma y empatía con las personas. Son mascotas de pelo claro, que buscan el contacto físico, las caricias y el afecto de los humanos.

Duperré, en contacto con LA NACION y refiriéndose a Oli, su mascota, dice: “Tienen la personalidad de un humano. Me entiende en cada momento, me comunica lo que necesita o lo que yo necesito todo el tiempo”. Luego, califica a su Golden como un gran compañero y afirma que, si bien vio una juntada multitudinaria de mascotas de esta raza en España, cree que, con su compañero de cuatro patas, podrían romper el récord.

Cuándo es la reunión de perros Golden que buscará superar todos los récords Gentileza de una participante

Cuándo y dónde es la juntada de los Golden en la Argentina

La reunión de perros Golden Retriever, que busca ser la más grande del mundo, se hará el próximo domingo 30 de noviembre a las 10 de la mañana.

La juntada de esta comunidad de mascotas se hará en Plaza Belín, que forma parte de los Bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Se trata del espacio verde que cruza Avenida Figueroa Alcorta, Avenida Dorrego y Avenida Illia.

Aunque en el transporte público no se puede viajar con mascotas, se esperan distintas caravanas autogestionadas de perros Golden hacia la locación a través de la Avenida Dorrego o Figueroa Alcorta. Para las personas que quieran ir sin animales, allí llegan las líneas de colectivo 130, 160, 166, 34.

“Vienen perros de todas partes de la Argentina. Hay muchos asistentes, así que van a llegar desde todas las direcciones”, afirma el organizador sobre la posibilidad de generar caravanas.

Cómo anotarse para la juntada de perros Golden

1 Acceder al formulario

Para participar de la jornada, hay que llenar un formulario que se puede encontrar en el perfil de redes de Fausto Duperré.

El paso a paso para anotarse a la reunión de Golden Gentileza de luckyandboss

2 Cargar los datos personales

Allí hay que responder, con nombre y apellido, cuántos Golden uno llevaría, desde dónde viene y aportar los datos de contacto para poder recibir la información pertinente de la juntada.

3 Esperar la confirmación

Una vez terminada la carga de datos del formulario, en la pantalla aparecerá la confirmación del envío de los datos.

A las personas que se anotaron, el organizador les enviará cerca de la fecha otro formulario para confirmar la asistencia y contabilizar a los asistentes.

Ansioso por saber cuántos perros van a participar, con alegría, Fausto afirma que hay 3800 inscriptos hasta el momento. El objetivo es superar los 2500 canes.

Perros Golden: dónde va a ser la juntada el 30 de noviembre Shutterstock

Detalles del evento: la juntada récord de Golden en el mundo

Fausto Deperré organizó solo el evento, con ayuda de un primo. Advierte que los dueños son responsables de sus mascotas, de la hidratación, los collares con identificación y que es obligatorio el uso de correas, para asegurar el orden de la reunión. Tal como indica la ley 4078 porteña, en la vía pública, los perros deben llevar bozal y sujetos con una correa corta de un máximo de dos metros no extensible.

“Es la primera vez que lo hacemos, pero la idea es repetirlo todos los años. ¡Que noviembre sea el mes de la ola dorada!”, afirma Deperré.

Quién ostenta el récord de la juntada de Golden más grande

El récord que actualmente ostenta la “comunidad dorada” —como gusta llamarse el conjunto de dueños de perros de esta raza— es de 2000 animales. Lo posee la población de Vancouver, Canadá.

Cómo participar de la juntada de perros Golden Shutterstock

“En el 2023 participé de una juntada en España donde había 150 Golden. Viví algo único, fue realmente el paraíso”, confiesa Deperré. “Siempre creí que con Oli podíamos lograr un objetivo más ambicioso en la Argentina, así que primero hice otros eventos para ver la convocatoria y fue tremenda: queremos superar el récord mundial”.

La juntada más grande de Golden Retriever desde la Argentina

La reunión de perros Golden Retriever en la Argentina será: