La diabetes puede avanzar sin dolor ni señales evidentes, por lo que conocer el valor de la glucemia resulta fundamental para detectarla y tratarla. Durante un informe en LN+, el médico Jorge Tartaglione puso el foco en esa característica de la enfermedad: a diferencia de otras afecciones que llevan a una consulta por una molestia concreta, el azúcar elevada en sangre puede permanecer inadvertida.

“Por eso es tan importante que vos sepas el valor de la glucemia”, destacó. El especialista también advirtió que el problema no se limita a quienes desconocen el diagnóstico: hay personas que saben que tienen diabetes, pero no la mantienen controlada. En ese contexto, explicó cómo funciona la glucosa, qué síntomas pueden aparecer y cuáles son los hábitos que contribuyen a cuidarla.

Diabetes en la Argentina - Tartaglione

“Es la nafta del organismo”: cómo funciona la glucosa

Para explicar el papel del azúcar en el cuerpo, Tartaglione recurrió a una comparación: “Es la nafta del organismo”. La glucosa aporta energía a las células, pero para que pueda ingresar en ellas necesita la intervención de la insulina, que el médico describió como una llave que abre una puerta.

A partir de esa imagen, diferenció los mecanismos de la diabetes tipo 1 y la tipo 2. En la primera, “falta la llave”: el organismo no produce la insulina necesaria. En la segunda, “se traba la cerradura”, por lo que esa hormona no logra cumplir adecuadamente su función.

Sobre la diabetes tipo 1, señaló que se trata de una enfermedad autoinmune en la que el organismo ataca las células beta del páncreas, encargadas de producir insulina. Su manifestación, explicó, puede ser abrupta.

Sobre la diabetes tipo 1, señaló que se trata de una enfermedad autoinmune Freepik

Qué síntomas pueden aparecer y por qué hay que hacerse controles

Durante el informe, Tartaglione mencionó distintas señales que pueden acompañar a la diabetes: sed, hambre intensa, cansancio, necesidad de orinar con mucha frecuencia y pérdida de peso sin una causa aparente.

Sin embargo, insistió en que la ausencia de síntomas no descarta la enfermedad. “Muchas veces no da ningún síntoma y pasa desapercibido”, remarcó. Por ese motivo, destacó la importancia de conocer el nivel de azúcar en sangre, especialmente a partir de los 35 años.

Al explicar los valores de referencia de la glucemia en ayunas, ubicó los registros inferiores a 100 miligramos por decilitro dentro del rango normal y los de 100 a 125 dentro de la prediabetes. El valor de 126 miligramos por decilitro marca el umbral para evaluar un diagnóstico de diabetes, que requiere confirmación mediante análisis.

El médico puso especial énfasis en la etapa de prediabetes, porque permite intervenir para reducir la posibilidad de que la enfermedad se desarrolle. También aclaró que un resultado elevado debe confirmarse y buscó desalentar el temor a los estudios: “No hay que asustarse”.

Durante el informe, Tartaglione mencionó la sed como una de las señales que pueden acompañar a la diabetes Shutterstock

Qué puede pasar si la diabetes no está controlada

El control de la glucemia también tiene un papel central en la protección de otros órganos. En su explicación, Tartaglione advirtió sobre las consecuencias que la diabetes puede tener en el corazón, los riñones, los ojos y los pies.

“Cuidar el azúcar es claramente cuidar tu corazón”, sostuvo. Además, señaló que el cuidado de los pies constituye un aspecto fundamental para las personas con diabetes.

El especialista remarcó que existen tratamientos y posibilidades de control también cuando el diagnóstico se realiza en la adultez. Su mensaje apuntó a que el miedo a un resultado no se convierta en una razón para postergar los análisis y dejar pasar una oportunidad de detección.

Entre las medidas que mencionó para prevenir la diabetes tipo 2, Tartaglione destacó moverse más iStock

Los hábitos que ayudan a cuidar el azúcar en sangre

Entre las medidas que mencionó para prevenir la diabetes tipo 2, Tartaglione destacó moverse más, caminar y reducir el consumo de azúcar y harinas. También explicó que una disminución del peso del 7%, en quienes necesitan bajarlo, puede mejorar la glucemia y reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Como referencia de actividad física, propuso caminar 150 minutos por semana. A su vez, resaltó una práctica que puede incorporarse a la rutina cotidiana: levantarse y caminar después de comer, en lugar de ir directamente a la cama.

Según explicó, una caminata de dos a cinco minutos dentro de la hora posterior a la comida ayuda a disminuir los picos de azúcar. Pasear al perro o caminar en la oficina fueron algunos de los ejemplos que surgieron durante el intercambio en el programa para incorporar ese movimiento. “Tratá de incluirlo en tu rutina”, recomendó.