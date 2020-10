María Marta García Belsunce fue asesinada en el country El Carmel, en Pilar, el 27 de octubre de 2002 Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 09:03

A los pocos meses de ingresar en el penal de Campana, para cumplir una condena por el homicidio de su mujer, María Marta García Belsunce, Carlos Carrascosa empezó escribir algo que había pensado para sus amigos, que desde el comienzo habían defendido su inocencia. Sin embargo, este mes, esos escritos salen publicados en el formato de un libro: "Carlos Carrascosa, diario de un inocente. Un amor, una causa, una vida". Hablamos con él acerca de la condena mediática, el tormento de la espera, sus días en la cárcel, la salida, los errores y las lecciones de estos 18 años, y de un crimen en el que, todavía, nada está claro.

Hace exactamente dos años, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires confirmó la absolución de Carlos Carrascosa. El fallo lo absolvió de los delitos de "encubrimiento calificado" y "homicidio calificado", y ordenó su inmediata libertad, mientras que remitió por "irregularidades" halladas en la investigación.

A días de haber publicado su libro (editado por Ediciones B), Diego Scott y Carola Gil charlaron con Carlos Carrascosa sobre sus sensaciones en todo este proceso. "Siempre hablo de las dos cárceles que tuve, porque empecé a estar preso de la cabeza cuando me acusaron, porque caminaba por la calle con esa acusación, con todo el golpe mediático, con toda la sociedad que, por el efecto de los medios, me ponía el dedo acusador. Entonces, cuando llegué a la cárcel real, física, fue un alivio. Todo el tiempo, antes, vos no podés proyectar porque no sabés si al día siguiente vas preso o seguís libre. Y, en la cárcel, cambia. Ahí empecé a pelear por mi libertad y por abrir la investigación. Porque tenía la cabeza libre; lo que estaba preso era mi cuerpo. Fui a juicio sin haber leído la causa, por la negación que tenía dentro del duelo. Yo empecé a escribir a los dos meses de estar preso. La negación mía fue total. Duró siete años, del 2002 al 2009. No podía creer estar acusado de semejante aberración", afirmó.

18 años después, la muerte de Maria Marta irá a juicio. La causa no prescribió por una semana. Carrascosa se refirió, además, al accionar del fiscal que intervino en la causa, Diego Molina Pico, y a su hipótesis sobre porqué lo acusaron como coautor del homicidio. "En mi juicio se parte de un error judicial. Hubo un fiscal que se equivocó. Y la Justicia no podía, ante una causa tan mediática, no defenderlo dentro de la misma corporación de fiscales. Ahí lo fueron encubriendo y me acusaron a mí. Cuando murió María Marta yo no estaba en el lugar; era ridícula la acusación, pero fue un poco para tapar la inoperancia del fiscal que actuó en ese momento porque se le caía todo un sistema judicial que recién acababan de implementar"

En esta charla en El primer café, Carrascosa cuenta, también, cómo fueron sus días en la cárcel, qué sintió en cada momento de este largo proceso hasta quedar en libertad, cómo sigue la nueva etapa por el crimen de María Marta García Belsunce, qué piensa de la serie que, en noviembre, estrenará Netflix sobre el caso y cómo fue planificando "Diario de un inocente, Un amor, una causa, una vida", el libro que acaba de publicar y que lo ayudó a atenuar su tristeza en a los pocos meses de ingresar al penal de Campana, donde estuvo detenido hasta que fue absuelto en 2016.

¿Qué es esto?

El primer café es un podcastdiario de noticias que producen LA NACION y Spotify. Dura unos 20 minutos, profundiza un tema para que entiendas un poco más qué está pasando en el mundo, y lo conducen Diego Scott y Carola Gil, con la producción de Karina Labraña y la edición de Leo Fernández. Se publica de lunes a viernes bien temprano en la mañana, pero lo podés escuchar cuando quieras accediendo a Spotify, o en LA NACION.