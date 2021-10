Diego Brancatelli, en modo empresario: “El control de precios es una buena medida, pero con eso solo no alcanza para parar la inflación”

El periodista Diego Brancatelli, conocido por su apoyo explícito al kirchnerismo, se refirió hoy a las medidas económicas del Gobierno para detener la inflación y si bien elogió la estrategia del control de precios, aseguró que “con eso solo no alcanza”.

Desde el minimercado que posee el periodista con otros dos socios, y en directo para el ciclo de Chiche Gelblung en Crónica TV, Brancatelli explicó su visión de las políticas del presidente Alberto Fernández para promover el consumo.

“El control de precios es una buena medida, pero con eso solo no alcanza para parar la inflación”, aseguró Bratancatelli ante una pregunta de Chiche. “Ayuda al bolsillo de la gente, son 1000 productos con precios ya congelados”, dijo y señaló como positivo las políticas de descuentos que realizan los bancos.

“El ministro de economía debería tomar otras medidas para que no aumente la inflación para el resto de los productos, porque el que me vende las mermeladas me dice ´yo puedo congelar el precio, pero el que me hace los frascos me sigue aumentando´”, argumentó.

Además, haciendo referencia a su emprendimiento, en el cual emplea a 10 personas, dijo que esas políticas deben comprender también a las pequeñas empresas. “Hay mucha gente que está esperando medidas concretas, como que haya mayores beneficios para quienes dan trabajo, que es lo que se propone en el proyecto de ley presentado por Sergio Massa”, dijo.

Consultado sobre si cree que en noviembre el Gobierno podrá dar vuelta los malos resultados logrados en las PASO de septiembre, dijo: “Esperemos que sí para el beneficio de todo el país y que independientemente del resultado electoral, porque aún faltan dos años, que sigan tomando medidas que ayudan a al gente y saquen a la Argentina adelante”.

Además, dijo: “Alberto Fernández dice que espera reunirse con la oposición, pero le diría que empiece a gobernar como debe, que empiece a decidir según el proyecto nacional y popular por el que la gente lo votó, porque no hay una oposición responsable del otro lado. Desde mi punta de vista, basta de esperar a sentarse a dialogar”.

El emprendimiento de Brancatelli

Brancatelli explicó que el minimercado del que es dueño junto a la familia de su esposa y otros dos socios, era un local vacío que era de su suegro y que en una conversación familiar decidieron invertir en la puesta del negocio. “Próximamente vamos a abrir otro. La estamos remando, como todo el mundo”, dijo.

Por otra parte, el periodista aseguró que si bien su negocio no entra en el acuerdo de “precios cuidados”, consigue productos baratos de calidad porque le compra a pequeñas y medianas empresas de Tres de Febrero y compra directamente a las marcas.

“La idea es ayudar a pymes locales y tenés muchos mejores precios. Acá manejamos pocas marcas de primera y muchas de segunda línea con productos de muy buena calidad”, comentó.