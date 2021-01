El abogado de la familia dijo que notaron una franca mejoría luego de la administración del dióxido de cloro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2021 • 08:18

Martín Sarubbi, el abogado de la familia del paciente que murió en el Sanatorio Otamendi luego de ser tratado con dióxido de cloro brindó algunos detalles del estado del paciente y su pequeña evolución tras recibir el tratamiento. "Tenemos la certeza de que partir de que se comenzó con esta práctica médica mejoró francamente", reconoció.

No obstante, también apuntó contra el sanatorio al señalar que "el procedimiento médico durante la internación no habría sido del todo correcto", y adelantó que van a radicar una denuncia a efectos de que se realice una autopsia y se secuestre la historia clínica del paciente. "Lo que nos informan es que no habría fallecido a causa del covid, sino a causa de una infección intrahospitalaria", dijo en declaraciones a radio La Red.

El abogado del paciente, que fue administrado con dióxido de cloro intravenoso y con ibuprofeno de sodio inhalable, precisó que el hombre de 93 años se encontraba en una situación muy comprometida y a partir del tratamiento "comenzó a saturar alrededor del 98% y la expectoración comenzó a mejorar drásticamente".

Además, el letrado señaló que previamente la mujer del paciente se había encontrado en una situación médica similar, donde se recomendó el mismo tratamiento y, frente a la negativa del sanatorio, se articuló un recurso de amparo, "pero en el interín la mujer falleció".

Según señaló Sarubbi, estas prácticas no están autorizadas, "pero tampoco están prohibidas", y se apeló a su utilización como método paliativo. "Nosotros no estamos en ninguna cruzada en contra de la ANMAT, en contra del sanatorio o de las vacunas, en absoluto".

El episodio tuvo una gran repercusión ya que se trató de un fallo sin precedentes. El juez federal Javier Pico Terreno dio lugar a la medida cautelar presentada contra el sanatorio para que se administre un tratamiento no aprobado por las autoridades correspondientes, y prescripto por un médico particular.

Conforme a los criterios de Más información