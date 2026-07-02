Diputados analiza regular las redes sociales para menores; 17 muertos en un ataque ruso sobre Kiev

El Gobierno envió un anticipo del Presupuesto 2026. La Jefatura de Gabinete envió al Congreso un “informe de avance” que funciona como una carta de intención para el año próximo. Sin cifras específicas, el informe ratifica que la política económica va a seguir orientada al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la continuidad del superávit de las cuentas públicas. El proyecto definitivo se enviará en septiembre.

Empiezan a debatir en el Congreso cómo regular el uso de las redes entre los menores. En Diputados, distintos bloques y legisladores presentaron proyectos bajo la premisa de proteger el bienestar físico y mental de niños y adolescentes. Uno de los puntos con mayores diferencias es la edad mínima para poder ingresar a las redes. Los proyectos, que empiezan a discutirse en comisión, alcanzarían a todas las plataformas utilizadas por usuarios argentinos.

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania. Kiev fue blanco de ataques nocturnos con misiles y drones rusos que provocaron la muerte de 17 personas y 90 heridos, además de daños en 30 lugares de la ciudad. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estaba en Irlanda y anunció su retorno inmediato tras recibir información sobre un inminente ataque a gran escala que planeaba Rusia.

La selección argentina ya está en Miami y se viene el banderazo en la previa del partido. Hoy se va a entrenar en la sede del Inter Miami de cara al encuentro de mañana a las 19 frente a Cabo Verde. La autoconvocatoria de los hinchas para el ya tradicional banderazo promete ser multitudinaria porque en la ciudad se concentra una importante comunidad argentina, que aumentó con la llegada masiva de hinchas para el partido.

Siguen los 16avos de final del Mundial. Desde las 16, España juega contra Austria y a las 20, Portugal - Croacia. Ayer Bélgica, tras una gran remontada, superó a Senegal 3 a 2 y pasó a octavos de final, al igual que Inglaterra, que le ganó a Congo 2 a 1 y será el próximo rival de México. Estados Unidos venció a Bosnia 2 a 0 y enfrentará a Bélgica en octavos.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.