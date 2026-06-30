Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026 hoy

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Seis selecciones ya se clasificaron a los octavos de final de la Copa del Mundo; la Argentina se enfrentará a Cabo Verde este viernes en Miami
- 4 minutos de lectura'
Ya se disputaron seis de los 16 partidos de 16vos de final del Mundial 2026. Los primeros clasificados a octavos son Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega y Francia. Los Vikingos Rojos y el combinado galo sellaron su clasificación a la próxima instancia este martes tras derrotar a Costa de Marfil por 2 a 1 y a Suecia por 3 a 0, respectivamente. El cuadro y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 22: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil y Suecia.
- La selección argentina avanzó a 16vos de final como líder del Grupo J y se enfrentará a Cabo Verde, que terminó segundo en la zona H, este viernes 3 de junio a las 19 (horario argentino).
Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay.
- Países Bajos (2) 1-1 (3) Marruecos.
- Brasil 2-1 Japón.
- Francia 3-0 Suecia.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega.
- México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
Octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
- Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
- Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
Cuartos de final
- Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
- Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
Semifinales
- Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Partido por el tercer puesto
- Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
Final
- Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- 1
Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial
- 2
El argentino que pasó de dormir en un auto a diseñar los botines de la gran revelación del Mundial
- 3
Por dónde pasan Costa de Marfil vs. Noruega y qué canal lo transmite en vivo
- 4
Seis argentinos fueron detenidos por colarse a la cancha y la policía de Miami advierte para el partido del viernes