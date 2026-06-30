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Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026 hoy

Seis selecciones ya se clasificaron a los octavos de final de la Copa del Mundo; la Argentina se enfrentará a Cabo Verde este viernes en Miami

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Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026, con seis clasificados a octavos
Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026, con seis clasificados a octavosCanchallena

Ya se disputaron seis de los 16 partidos de 16vos de final del Mundial 2026. Los primeros clasificados a octavos son Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega y Francia. Los Vikingos Rojos y el combinado galo sellaron su clasificación a la próxima instancia este martes tras derrotar a Costa de Marfil por 2 a 1 y a Suecia por 3 a 0, respectivamente. El cuadro y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 22: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil y Suecia.

  • La selección argentina avanzó a 16vos de final como líder del Grupo J y se enfrentará a Cabo Verde, que terminó segundo en la zona H, este viernes 3 de junio a las 19 (horario argentino).
La selección argentina ganó los tres partidos que disputó hasta el momento en el Mundial 2026
La selección argentina ganó los tres partidos que disputó hasta el momento en el Mundial 2026(Foto: Instagram @afaseleccion)

Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026

Erling Haaland le dio a Noruega el pase a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Brasil
Erling Haaland le dio a Noruega el pase a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a BrasilJessica Tobias - FR172197 AP

Octavos de final del Mundial 2026

  • Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
  • Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
  • Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
  • Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
  • Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
  • Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

  • Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
  • Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
  • Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

  • Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

  • Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

  • Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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