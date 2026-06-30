Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026 hoy

Ya se disputaron seis de los 16 partidos de 16vos de final del Mundial 2026. Los primeros clasificados a octavos son Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega y Francia. Los Vikingos Rojos y el combinado galo sellaron su clasificación a la próxima instancia este martes tras derrotar a Costa de Marfil por 2 a 1 y a Suecia por 3 a 0, respectivamente. El cuadro y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 22: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil y Suecia.

La selección argentina avanzó a 16vos de final como líder del Grupo J y se enfrentará a Cabo Verde, que terminó segundo en la zona H, este viernes 3 de junio a las 19 (horario argentino).

La selección argentina ganó los tres partidos que disputó hasta el momento en el Mundial 2026 (Foto: Instagram @afaseleccion)

Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026

Erling Haaland le dio a Noruega el pase a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Brasil Jessica Tobias - FR172197 AP

Octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

vs. – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia. Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

vs. – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

vs. – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.