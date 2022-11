¿Doble pandemia? Cuál es el riesgo por la circulación simultánea de la gripe y el Covid, según los expertos

escuchar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy sobre la posibilidad de que exista una pandemia doble por la circulación del Covid y el virus de influenza que genera la gripe común. La trasmisión de las enfermedades en forma conjunta puede generar cuadros infecciosos más graves, sostuvo la entidad, que afectarían en especial a los grupos de riesgo más vulnerables y aquellos que no están vacunados.

En ese contexto, infectólogos consultados por LA NACION sostuvieron que hay un riesgo de que crezcan los contagios de coronavirus en el verano por el aumento de los encuentros entre las personas. En el caso de la influenza, consideraron que la cantidad en ascenso de casos responde a que por dos años el virus prácticamente no circuló por las medidas de protección y el aislamiento social.

“En Europa, la India y Singapur hay dos nuevos sublinajes de ómicron que están generando un aumento de casos y una nueva ola de Covid en el mundo. Ambos ya circulan en la Argentina. La posibilidad de que exista un rebrote de casos es fehaciente, si bien hoy no podemos comparar porque no se está testeando como el año pasado cuando ómicron impactó fuertemente. Se espera un rebrote a fin de año, que es cuando la gente está más en contacto y se reúne, también por el Mundial y las vacaciones”, dijo a LA NACION Barbara Broese, médica infectóloga y directora de Epidemiologia en la Municipalidad de San Isidro.

Para la especialista, las nuevas variantes de ómicron pueden circular más por su capacidad para evadir la respuesta inmune de los pacientes. Al coronavirus se suma ahora el aumento de casos de influenza que se están registrando en la Argentina. ”La gran cantidad de casos de influenza que estamos teniendo se debe a que no circuló tanto en los dos años previos. Es inusual que circule en esta época, pero ahora bajaron las normas de protección y la gente no se vacunó tanto para influenza”, agregó.

El movimiento de gente y las reuniones durante el verano abren la puerta a un rebrote de Covid

Sobre la posibilidad que ambos virus convivan en simultáneo y agraven los cuadros, consideró: “En inmunodeficientes se vieron casos de influenza y Covid al mismo tiempo, aunque es raro que exista. Puede ocurrir con gente con un sistema inmune que no le funciona correctamente y que agrave el cuadro de ambas enfermedades, y la consecuente hospitalización. Es muy importante que las personas inmunodeprimidas y los pacientes mayores de 70 tengan la vacuna de influenza y todos los refuerzos de Covid al día para impedir una enfermedad grave”.

La infectóloga se refirió también a las innovaciones que trajeron las vacunas bivalentes de ARNm para combatir la enfermedad. En Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de Europa ya están aplicando estas vacunas de Pfizer y Moderna. Chile, por su lado, fue el primer país de América del Sur en aplicar esta nueva vacuna que contiene antígenos tanto la cepa original de Wuhan como de ómicron y sus variantes. Son dosis que se aplican a modo de refuerzo; a la Argentina todavía no llegaron, lo que se espera para fines de este año o principios de 2023.

“El coronavirus no respeta estacionalidades. El verano ayuda a que no circule tanto porque uno está más al aire libre y permite más ventilación, pero tiene la contra que uno se reúne más. Mientras el aumento de casos no repercuta en las hospitalizaciones y las muertes, hay que hacer la vida lo más normal posible”, sumó.

Ricardo Teijeiro, medico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, en el mundo hay todavía 300.000 casos diarios de coronavirus. “En nuestra región, que estamos en la época primavera-verano, casi no tenemos circulación viral. Sí estamos teniendo circulación de virus, como el de la gripe sincicial respiratorio, que prolongaron la temporada habitual en la que circulan. Nada de esto genera que haya un consumo agotado de camas en salud pública, estamos lejos de eso”, indicó el especialista a LA NACION.

Luego advirtió: “No quiere decir que nos tengamos que descuidar. Hay que apuntar a que las personas, en especial los grupos de riesgo, se vacunen con los nuevos refuerzos para evitar nuevas oleadas. Con el tiempo los anticuerpos van disminuyendo y, si la gente no se revacuna, cuando haya mayor circulación puede quedar afectada”.

Sostener la vacunación con los refuerzo contra el Covid, fundamental para disminuir el riesgo de un cuadro clínico grave

Según Teijeiro es necesario por el momento aplicar el refuerzo a los cuatro meses de la última aplicación, aunque la aparición de las vacunas más modernas de ARNm están cambiando el paradigma, por lo que es posible que a futuro la vacunación sea anual.

“Estamos viendo que el Covid y la influenza están conviviendo. Algunos pacientes tienen los dos virus al mismo momento, pero la gravedad se da solo en los pacientes con factores de riesgo preexistentes que no se hayan vacunado. Es importante ser cuidadosos, pero no tener miedo”, agregó Teijeiro.

Para Eduardo López, médico infectólogo y profesor de Vacunología de la Universidad del Salvador, el riesgo de rebrote en el país existe. “El año pasado en noviembre y diciembre hubo un rebrote muy importante, la diferencia es que ahora hay un mayor porcentaje de vacunados. De todas formas, todavía falta que mucha gente se aplique la tercera y la cuarta dosis, que es fundamental para proteger adecuadamente para la variante ómicron y sus sublinajes. Tenemos que hacer un esfuerzo para que se vacune la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible”, respondió el especialista.

López señaló que los sublinajes de ómicron tienen mayor transmisibilidad y que las vacunas que más se están utilizando para combatirlo son las de ARN porque son las que más se estudiaron y comprobaron tener mayor eficacia. “El rol que tienen es fundamental. Son vacunas de segunda generación. Avanzó mucho la medicina en ese sentido”, agregó López.

LA NACION