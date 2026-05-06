Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la parte más intensa del temporal prevista desde la medianoche, distintas localidades bonaerenses ya registraron escenas impactantes: inundaciones, caída de granizo de gran tamaño y hasta la formación de un tornado que provocó destrozos en una zona rural.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas naranjas y amarillas por tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el organismo, el fenómeno está vinculado a una nueva ciclogénesis, un proceso atmosférico que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo y genera un centro de baja presión.

Ese choque favorece tormentas fuertes, actividad eléctrica, lluvias persistentes y vientos intensos. En el caso del AMBA, el SMN advirtió que las tormentas se intensificarán durante la noche y podrían extenderse hasta el jueves.

Los videos más impactantes del temporal que azotará al AMBA desde la medianoche: inundaciones, granizo y un tornado

En paralelo comenzaron a viralizarse videos y registros de distintos puntos afectados por el temporal. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el partido bonaerense de Las Flores, donde automovilistas captaron una impresionante formación descendiendo desde las nubes en plena tormenta sobre la Ruta 3. “Tornado en zona rural de Las Flores”, escribió Cindy Fernández, meteoróloga de Meteored, en la red social X.

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Horas después, comenzaron a conocerse mayores detalles sobre los daños registrados en la zona. En el paraje Harosteguy, dentro del partido, la columna de aire destruyó por completo una vivienda y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, precisaron medios locales. La situación activó la sirena pública local y derivó en la intervención de Bomberos, ambulancias y equipos de rescate ante la posibilidad de personas atrapadas.

Otro de los puntos castigados por el temporal fue General Guido. Allí se registró una fuerte granizada que provocó daños en vehículos y complicaciones en áreas rurales. El fenómeno se produjo en un contexto de inestabilidad atmosférica y fuertes vientos, condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

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En Chacabuco, a unos 200 kilómetros del territorio porteño, también se reportó una supercelda con granizo destructivo. Las fuertes precipitaciones también afectaron a la zona de Ramón Santamarina, cerca de Necochea. Allí vecinos reportaron que cayó un gran caudal de agua en pocos minutos.

La ciudad de Bahía Blanca tampoco quedó al margen del avance del temporal. Allí comenzaron a registrarse anegamientos en distintas calles producto de las intensas lluvias. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron acumulación de agua y complicaciones para circular.

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El SMN indicó que la alerta naranja alcanza a la ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia bonaerense, Santa Fe y el este de La Pampa. Según el parte oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros, que podrían superarse de manera localizada.

Tras el pico de inestabilidad llegará un brusco descenso de temperatura. Para el viernes se espera una mínima de 8°C en el AMBA, mientras que el fin de semana continuará con ambiente frío y jornadas ventosas.

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Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar circular durante las tormentas más intensas, mantenerse alejados de postes y árboles, no sacar residuos a la vía pública y seguir la información oficial emitida por el SMN y organismos de emergencia.