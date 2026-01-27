Acababa de recuperar la libertad y volvió a caer: tuvo de rehén a su pareja con un cuchillo durante cuatro horas

Este domingo, en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, un hombre mantuvo por rehén a su pareja durante cuatro horas como resultado de una pelea de pareja. Mediadores de la Policía de la Provincia lograron que libere a la mujer y se entregue.

El hombre de 31 años, Nicolás Alejandro Lavalle, había recuperado la libertad apenas doce días antes del incidente.

La situación se habría iniciado por una discusión acalorada que mantuvo con su pareja y que arrastró a Lavalle a tomar una conducta violenta, al punto de amenazar a la mujer apretando un cuchillo sobre su cuello.

El hecho sucedió en la residencia que compartía la pareja sobre la calle Pringles 4300, a cinco cuadras del Hospital Posadas.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 4ª de Tres de Febrero se desplazaron al lugar.

Como parte del operativo para liberar a la mujer se dio intervención a la División Especial de Seguridad Halcón, la cual puso a disposición a su Unidad de Negociación para disuadir a Lavalle. También participaron en la tarea integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el Grupo de Prevención Motorizado (GPM).

Luego de cuatro horas de tensión y de trabajo de negociación, los mediadores consiguieron que el exconvicto libere a su mujer, suelte el cuchillo y se entregue a la policía.

La mujer, que no resultó físicamente herida, recibió acompañamiento por parte del equipo de psicólogos de la Comisaría de la Mujer de Tres de Febrero.

La fiscal Marcela Costa, a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial de San Martín, se encuentra asignada a la causa. Lavalle fue imputado por privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas.

Lavalle posee un largo historial de entradas y salidas de la cárcel por diferentes delitos: robo simple, lesiones, hurto, homicidio en riña, robo con arma y resistencia a la autoridad. Su último ingreso a prisión había sido el 25 de febrero del año pasado, en una causa por resistencia a la autoridad y debido a la cual permaneció tras las rejas hasta el 13 de enero.