Motochorros sorprendieron a un vecino para robarle, aprovecharon el momento y atacaron también a una mujer
Uno de los motochorros le apuntó con un arma a la cabeza a una de las víctimas, que no mostraba resistencia y fue despojada de sus pertenencias con violencia
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El ataque de motochorros a vecinos del conurbano se volvió moneda corriente. Horas atrás, un hombre que vive en la ciudad de Caseros, en el municipio de Tres de Febrero, fue abordado por delincuentes que, a punta de pistola, lo sorprendieron al voleo cuando cerraba el portón de su garaje.
Antes de huir, los ladrones aprovecharon que una mujer justo tomó esa calle tras doblar en la esquina y también la sometieron a un violento asalto. El doble robo ocurrido en la tarde-noche de este viernes quedó grabado en una cámara de seguridad ubicada en la calle José Rebizzo al 4300, según informó LN+.
La víctima estaba cerrando un portón de rejas del estacionamiento de su vivienda cuando cuatro motochorros lo vieron. Dos de ellos descendieron de uno de los autos y se abalanzaron sobre el hombre. Uno de los motochorros le apuntó con un arma a la cabeza de la víctima, que no opuso resistencia y fue despojada de sus pertenencias con violencia.
Cuando los ladrones emprendían la huida, una mujer dobló en la esquina y, sin percatarse a tiempo del robo, caminó hacia ellos. Fue entonces que uno de los delincuentes la atacó y la víctima le entregó su cartera.
Los motochorros, en la mira
Vecinos de San Justo protagonizaron un violento hecho este jueves cuando golpearon e inmovilizaron a un motochorro con una toma de jiu-jitsu y lo desmayaron.
Más tarde, lo entregaron a la policía. Todo ocurrió en la calle Eizaguirre al 2000 del municipio de La Matanza. Un repartidor de una aplicación estaba entregando un pedido y, cuando el cliente salió a recibirlo, notaron que dos delincuentes a bordo de una moto estaban robando a un vecino de la cuadra.
Ellos, y otras personas que se encontraban en la cuadra al momento del robo, se acercaron a frenar el hecho. Sin embargo, uno de ellos escapó y dejó al otro ladrón a manos de la gente. Entre varios lo tomaron de los brazos y lo golpearon hasta tirarlo al piso.
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