Dos personas se perdieron en la cara sur del volcán Lanín

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Dos personas están desaparecidas desde la tarde de este jueves después de extraviarse en el volcán Lanín, que tiene 3776 metros de altura. En consecuencia se activó un protocolo de emergencia en ese área protegida en la provincia de Neuquén.

Según pudo saber LA NACION, se trata de dos personas de San Martín de los Andes que no realizaron el registro de trekking, y que se encuentran en la cara sur del volcán Lanín, una zona no habilitada y de muy difícil acceso.

El operativo de rescate es llevado adelante por 20 agentes del Parque Nacional Lanín, rescatistas del Departamento Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la zona en la que son buscadas las dos personas perdidas se encuentra bajo el ingreso de un frente frío con nieve y viento blanco.

El sendero, que parte de Puerto Canoa y toma la cara sur del volcán Lanín, tiene una dificultad técnica alta. Se trata de 20 kilómetros que demandan unas 9 horas de trekking, y se aconseja realizarlo entre diciembre y abril. Se requiere muy buen estado físico y preparación.