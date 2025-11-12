Dos presuntos casos de abuso sexual en una escuela de Mar del Plata derivaron en graves incidentes

MAR DEL PLATA.— Las escuelas públicas y municipales de esta ciudad y todo el distrito de General Pueyrredon realizan hoy una medida de fuerza por 24 horas y sin asistencia a sus puestos de trabajo tras los incidentes ocurridos ayer en la Escuela Primaria N°21, donde se registraron destrozos a manos de padres de alumnos indignados por dos supuestos casos de abuso sexual ocurridos en esa institución y de los que fueron víctimas dos niñas de 6 años, ambas a manos de un compañero de otro grado que tiene 10 años.

La reacción fue tan grave que no solo hubo piedrazos y daños sobre el edificio escolar de calle Bolívar 9005, en el barrio Jorge Newbery, justo frente a la Comisaría 12ª, sino que los más violentos marcharon unas diez cuadras e incendiaron la casa de alumno acusado de “tocamientos y manoseos” a las dos alumnas de primer grado.

#MDQ Tensión por dos presuntos casos de abuso sexual en la Escuela Provincial 21 del barrio Jorge Newbery. Primero la comunidad educativa reclamó respuestas con una protesta frente al establecimiento y después un grupo de vecinos prendió fuego la casa donde vivía el presunto… pic.twitter.com/JiD8lEl5ea — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 11, 2025

La intervención policial apenas pudo menguar la furia de madres y padres de las víctimas y otros familiares que se sumaron, primero con el ataque a las instalaciones educativas, luego con quema de neumáticos a pocos metros y finalmente con el fuego que iniciaron de manera intencional y que consumió por completo la vivienda del alumno señalado como responsable de los abusos.

Algunos de los padres, entre ellos los de las dos menores que habrían sido víctimas en este caso, pudieron hablar con los directivos del establecimiento que dependen de la Provincia de Buenos Aires. Pero no hubo acuerdo y los incidentes se multiplicaron.

Como consecuencia de estas agresiones, que alcanzaron tanto a la escuela como a miembros de su planta docente y directiva, gremios del sector manifestaron su repudio absoluto y convocaron a una medida de fuerza que encontró amplio apoyo de todos los gremios vinculados al sistema educativo público..

Desde la delegación marplatense del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), en este caso en representación de los docentes del sistema de enseñanza que depende de la comuna, se convocó a un paro total para este miércoles con movilización. Con la medida solo habrá clases en los establecimientos privados.

La convocatoria es a marchar hacia un punto de encuentro establecido en inmediaciones del palacio comunal, a las 10. Allí se intentará expresar un reclamo común de “No a la violencia escolar”.

Por el caso tomó intervención el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a efectos de determinar lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se cite a declarar a docentes y directivos de la escuela.

Los padres, indignados, aseguraron que el menor acusado –que es alumno de quinto grado- ya tendría algunos antecedentes de mala conducta. Pero nunca había trascendido una acusación como la que se le hizo este martes.

La versión que trascendió

La versión que trascendió es que el menor le tocó partes íntimas a las dos niñas de 6 años, supuestamente mientras ambas estaban en un horario de actividad fuera del aula.

“Nos dijeron que el nene no va a volver, que va a seguir estudiando pero con módulos en su casa”, dijo la abuela de una de las supuestas víctimas. Al niño, acompañado por su madre, lo tuvieron que retirar por una puerta lateral del establecimiento.

Los incidentes ocurrieron poco antes de las 18 de ayer y no pudieron ser evitados por los policías que se habían instalado en la puerta, con intenciones de aportar tranquilidad a un escenario que tomaba cada vez más temperatura. Puertas adentro también hubo golpes o intentos de agresión sobre por lo menos una oficial de la Comisaría 12ª.

La reacción final fue con piedrazos contra la fachada, donde los efectivos policiales se protegieron con escudos y debieron recurrir a gas pimienta para dispersar a los más agresivos.

“Me dicen que el nene que las tocó es una criatura, pero mi hija también y las tienen que cuidar”, dijo a los gritos la mamá de una de las víctimas de este caso de abuso sexual, hoy investigado por la justicia.

Los sindicatos que forman parte del Frente Gremial Docente y que coinciden en este paro de hoy alzarán su voz hoy no solo por este caso sino por otros episodios que se vienen registrando en los que la violencia tiene un protagonismo destacado dentro de los establecimientos escolares. Entre ellos, una docente agredida a golpes la semana pasada por la mamá de una alumna.