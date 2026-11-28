PINAMAR.- La llamativa y ahora ya muy famosa Dodge RAM color rosa se mostró esta semana al frente de la Comisaría 1ª local, a la vista desde la Avenida Bunge que es el acceso principal al microcentro y la costa de esta ciudad balnearia que hace unos días nomás volvió a ser noticia por las maniobras descabelladas de una joven que conducía ese vehículo con otras seis personas colgadas sobre estribos externos, colgadas de las puertas. Todo a velocidad y sobre las arenas de “La Olla”, el escenario favorito de los fanáticos de los vehículos de doble tracción para desplegar velocidad y destreza, a puro riesgo.

Aquella camioneta está secuestrada y, ahora ya guardada en depósito judicial, empieza a confirmar solo alguna de las duras consecuencias de infringir las nuevas condiciones que rigen de aquí en más para ese escenario del extremo norte de esta ciudad balnearia, por donde en temporada llegan a pasar más de 15.000 unidades por día entre camionetas, motos, cuatriciclos y los cada vez más presentes UTV’s, que combinan comodidad de un automóvil con la potencia de un motor pura sangre de enduro.

Ese paraíso de los amantes de los vehículos de doble tracción es el mismo espacio donde, a comienzos de enero último, chocaron una camioneta y un UTV en el que viajaban dos menores de edad. Uno de ellos, Bastián Jerez, de 8 años y acompañado allí por su padre, estuvo al borde de la muerte. Con fracturas y varias cirugías pasó más de un mes en coma, en terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, para continuar luego su recuperación clínica en el Hospital Italiano de San Justo, donde recién recibió el alta a mediados de este año. Desde entonces está en etapa de rehabilitación en un centro especializado de Pilar.

El siniestro entre el UTV, en el que viajaba Bastián Jerez, y una camioneta fue clave para ampliar los controles y sanciones en esa zona de playa de Pinamar

Esta semana el municipio de Pinamar terminó de dar forma y oficializó su Plan Integral de Seguridad La Frontera que comienza a aplicar y que, entre otras medidas, contempla un fuerte operativo de control de acceso vehicular a ese sector de playa y dunas e identificación obligatoria de todos los vehículos.

También el pago de una denominada “ecotasa” (desde $55.000 la semana hasta casi US$428.000 por todo el año) con la que se busca financiar este despliegue que se reforzará durante la temporada y que incluirá casi 80 agentes de distintos organismos, medios terrestres y aéreos y un esquema de severísimas sanciones, con secuestro de vehículos, licencias de conducir y multas millonarias.

“Queremos que quienes vienen a disfrutar de La Frontera sepan cuáles son las reglas y quiénes las incumplan tengan sus consecuencias”, dijo a LA NACION el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, y destacó que este plan de acción previsto para La Frontera fue el que en esta semana consiguió dar garantías suficientes como para que la Justicia levante la medida cautelar que desde mediados de enero pasado restringía la actividad vehicular en ese sector de la costa de este distrito.

En el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores se firmó un acuerdo entre el municipio y Pablo Martínez Carignano, ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que a modo particular y tras el siniestro que provocó gravísimas lesiones a Bastián presentó un recurso y logró que la Justicia prohíba ese tipo de tránsito en esas arenas debido al riesgo que se corría allí.

“La Frontera de Pinamar es uno de los lugares más emblemáticos del verano, pero durante años, con falta de controles y reglas efectivas se convirtió ese espacio en escenario de accidentes graves y situaciones de enorme riesgo”, explicó Martínez Carignano a LA NACION.

Confirmó que el caso Bastián fue el disparador para esta medida cautelar que se acaba de levantar al entender que el municipio dio garantías de capacidad de respuesta para ordenar y controlar el lugar. “El intendente se comprometió a garantizar condiciones como identificación y registro de vehículos y ocupantes, prohibición de menores al volante y controles en accesos y médanos con móviles, drones y personal”, detalló y advirtió que el cumplimiento de estas medidas debe sostenerse durante toda la temporada. “Ojalá sea así y se va a evaluar día a día”, avisó.

Carteles en la zona de La Frontera informan las medidas de seguridad para transitar con vehículos Pinamar

“Son muchas las familias argentinas que quieren seguir disfrutando de las playas de La Frontera y que, al mismo tiempo, están preocupadas por las maniobras peligrosas que realizan algunos irresponsables”, acotó Ibarguren, que destacó la respuesta del municipio para ofrecer ordenamiento y al mismo tiempo cumplir requerimientos de la Justicia.

Objetivos

El Plan Integral de Seguridad Frontera de Pinamar elaborado desde la comuna y de aplicación inminente busca reducir siniestros, fiscalizar y tener trazabilidad de los vehículos tipo cuatriciclos o UTV’s que acceden a ese sector de playas. El acuerdo de levantamiento de la medida cautelar establece un “check in” y “check out” de cada unidad. En caso de no haber registro o falta de coincidencia serán retirados del predio.

A tales efectos se abrió un registro municipal online de esos vehículos y la provisión de una chapa patente identificatoria que facilitará los controles, relacionarlos con el conductor y tener un seguimiento de esas unidades en caso que protagonicen algún incidente o infracción.

Cada usuario o titular de vehículo que se registre firmará una declaración jurada en la que se compromete a no participar de picadas, no consumir alcohol ni estupefacientes, respetar condiciones de circulación en el predio y cumplir con todos los elementos de seguridad requeridos, según la unidad que conduce: casco, banderines, seguro obligatorio y registro.

El municipio, también en días posteriores al caso Bastián, había puesto en vigencia el decreto 124/2026, firmado por Ibarguren, con la deteminación de “tolerancia cero” a las picadas, un clásico en ese sector conocido como La Olla, como se refiere a un amplio espacio plano al pie de una suerte de gran círculo de médanos. Allí no solo se mide velocidad sino que también se ven maniobras peligrosas como las de “La RAM Rosa” del pasado fin de semana. Así había bautizado la conductora y dueña a su camioneta, nombre que llevaba en el parabrisas con letras de led.

Para circular por La Frontera, los conductores deben firmar una declaración jurada en la que se comprometen a no correr picadas Marcelo Manera - LA NACION

Aquella normativa municipal ya buscaba poner algo de orden con multas desde $5.000.000 a $15.000.000 para los infractores y costo de atención médica en salud pública a cargo de los responsables de los siniestros.

“Desde el municipio podemos hacer un gran esfuerzo en controlar, regular y multar, pero gran parte de la solución radica en la responsabilidad individual de cada persona que ingresa a esta zona de la playa”, insistió Ibarguren.

La camioneta de la influencer Lara Magalí Rapallo permanece en el playón de vehículos secuestrados en Pinamar

El operativo de seguridad para este verano en La Frontera requiere en principio que cada titular de vehículo que pretende ingresar al predio lo haya registrado previamente en el sitio web del municipio y accedido a la correspondiente chapa patente.

El intendente explicó a LA NACION que no solo se controlará con cámaras del sistema de monitoreo y equipos de apoyo sino que, a la par, se dispondrá de campañas de comunicación para informar de las nuevas medidas y condiciones, así como también ya se están instalando carteles tanto en vía pública urbana como en sectores de playa próximos y dentro de La Frontera para dejar en claro cómo es este nuevo esquema y cuáles pueden ser las consecuencias si no se respeta.

La nueva señalética que busca desalentar las maniobras extremas en las playas de Pinamar Pinamar

“Habrá puestos de control fijos en las bajadas a la playa norte (La Frontera) y sur (Cariló), más control móvil sobre ruta 11 (policía y móvil de guardia urbana con lectora de patente) y otro en la bajada de Costa Esmeralda, para quienes quieran ingresar desde ese barrio a nuestras playas”, dijo a LA NACION el secretario de Gobierno del municipio, Francisco Montes.

Allí coincidirán agentes municipales, policías bonaerenses y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se les chequeará documentación y ocupantes. Una vez sobre la playa, serán monitoreados por vehículos doble tracción, drones, ocho lectoras de patentes y un helicóptero.

La necesidad de estos operativos y normativas más exhaustivas también fue advertida desde ámbitos provinciales. Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, confirmó que se reunió con legisladores provinciales a efectos de establecer normas que contribuyan al ordenamiento de este particular tránsito vehicular vinculado con las playas, tanto públicas como privadas, como es el caso de La Frontera.

“La conducción tiene que ser segura en todo ámbito”, dijo el funcionario, más allá de la jurisdicción municipal y provincial del escenario en que se producen estos excesos y remarcó la necesidad de sostener sanciones severas. En el caso de la conductora de la “RAM Rosa”, se le aplicó suspensión preventiva de su licencia para conducir por 99 años.

Así como la gran mayoría reclama controles, hay quienes también los cuestionan, en particular por las formas. Días atrás trascendió el testimonio de Pachi Martínez, que hace algunas décadas y desde Pinamar gestaba un programa televisivo –se llamaba 5ta A Fondo- en el que con distintos vehículos realizaban maniobras riesgosas, en algunos casos casi temerarias, que presentaban como diversión. En particular cuestionó la ecotasa y la falta de una retribución del Estado por ese pago al vecino. Incluso remarcó que disconforme por esta situación, después de 30 años había decidido vender su casa de Pinamar.