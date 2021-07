Dudas y expectativa: cómo se preparan los comerciantes bonaerenses para instrumentar el “pase sanitario”

Los comerciantes bonaerenses ya tomaron nota del “pase sanitario”. La medida, que iba a entrar en vigor hoy, pero aún no fue formalizada, permitirá que los establecimientos cerrados de la provincia de Buenos Aires puedan aumentar hasta un 20% su aforo solo con personas que certifiquen que recibieron al menos una vacuna contra el Covid.

“Desde el fin de semana pasado comenzamos a consultar a los clientes sobre si tenían la vacuna. Siempre de una forma cordial y amena. Hoy vemos que hay mucha gente que ya se encuentra vacunada y también conocemos bien a nuestra clientela, por lo que hay confianza”, comentó Daniel, gerente de Mooi, uno de los espacios gastronómicos ubicados dentro del complejo Al Río, sobre la Avenida del Libertador, en Vicente López.

La iniciativa alcanza a todos los municipios en fase 2, 3 y 4. Los primeros, cuyos comercios hasta ahora no pueden albergar gente, pasarán a hacerlo exclusivamente con personas vacunadas con una dosis y 21 días desde su inoculación, para el desarrollo de anticuerpos. Los que están en 3 y 4, una vez que completen su aforo permitido (de 30% y 50%, respectivamente), que incluye vacunados y no vacunados, podrán sumar otro 20% con personas inmunizadas.

Los gastronómicos de la provincia de Buenos Aires analizan cómo aumentar el aforo en los locales Gerardo Viercovich - LA NACION

“Les estamos pidiendo a los socios que traigan su certificado de vacunación con al menos una dosis ya colocada. Una vez que se ocupa la capacidad permitida, hay una planilla para que las personas que cumplen con estos requisitos firmen la declaración jurada y puedan acceder al club”, dijo Camila Escudero, gerente responsable de uno de los gimnasios de la cadena Sport Club, que explica que así se garantiza el ingreso de “entre 20 y 25 personas más”.

Pese a que ya está en boca de todos, muchos comerciantes decidieron no exhibir carteles al respecto, a la espera de la instrumentación. “Ni bien tengamos clara la medida, colocaremos la señalización correspondiente”, adelantó Paula Reynal, dueña de Naná, restaurant ubicado sobre el paseo de la avenida Yrigoyen, también en la zona norte del conurbano. Y agregó: “Somos muy estrictos con las medidas sanitarias, sin dejar de interpretar el humor social”.

Nuevo esquema de negocio

Si bien la medida puede resultar una puerta de entrada a mayor público, algunos locales como Naná –a diferencia del año pasado– ya trazaron un esquema de negocio en el que se destinaron los espacios interiores a otros usos o actividades. “Hoy estamos funcionando al 50% en el interior, pero las pérdidas pudimos solventarlas con la reconversión de una parte del salón en almacén y también con la ampliación de las mesas de afuera”, explicó.

En Sport Club empezaron a registrar a los clientes vacunados Gerardo Viercovich - LA NACION

Para Gerardo Tassitro, dueño del tradicional Bar José Ingenieros, en Olivos, toda apertura es bienvenida. “La mayoría de la gente que anda por el negocio tiene al menos una dosis. Si bien el delivery nos dio un gran respaldo y ahora funcionamos al 50%, a nosotros nos suma. Hoy tenemos 45 cubiertos y agregaría de 10 cubiertos más. Además, hay que tener en cuenta que a veces en la mesa de cuatro se sientan dos o tres, y ahí perdés”, detalló.

Desde el Grupo IRSA, dueño de diferentes shoppings, se mantienen prudentes. “Hasta que no salga en el boletín, no podemos tomar medidas concretas. Cada municipio nos plantea un escenario distinto”, afirmó uno de sus voceros y anticipó: “Si es complicado el control, vamos a ser muy precavidos porque no nos vamos a arriesgar a posibles sanciones”.

Además de querer incentivar la vacunación de la población, el mayor aforo con “pase sanitario” coincide con un descenso de los contagios en el territorio bonaerense, que cayeron por novena semana consecutiva, como destacó el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco. “Con un promedio diario de 3611 casos: -19% respecto a la semana anterior y -70% respecto del pico de la segunda ola”, escribió el funcionario en Twitter.

Tras la demora en la reglamentación del pase sanitario, hay comercios que reclaman mayor previsión con las medidas, para poder estar preparados Gerardo Viercovich - LA NACION

Otro factor fue el entusiasmo que en la gobernación mostraron por el avance de la primera parte del plan de vacunación, pese a los contratiempos y las dudas que surgieron ante la falta de segundas dosis. Según los datos actualizados del Ministerio de Salud de la Nación, en la provincia de Buenos Aires (donde viven alrededor de 16.600.000 personas) fueron aplicadas 11.448.232 vacunas, de las cuales 9.238.566 corresponden al primer componente.

¿Marcha atrás?

El pase sanitario fue anunciado por el gobernador Axel Kicillof la semana pasada en una conferencia. Como se estipulaba que arrancara hoy, la dilatación de su oficialización derivó en la idea de una posible “marcha atrás”, algo que fue desmentido por el gobierno bonaerense. “Que no se haya publicado la resolución no significa que se haya dado una marcha atrás”, expresó una fuente confiable del Ministerio de Salud provincial. Y sumó que, en la publicación, se terminarán de aclarar cuáles serán todos los rubros con espacios cerrados contemplados.

En sintonía, algunos comerciantes, como Reynal, piden mayor previsión gubernamental: “Hay medidas de las que nos enteramos a último momento y eso genera un impacto muy grande en el sector gastronómico”, dijo. Y Tassitro puso el acento en la economía: “La situación mejoró respecto de 2020, pero la inflación es la verdadera ancla”.