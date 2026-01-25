Sol intenso, calor agobiante y sin lluvias: cómo estará el clima este domingo 25 en Buenos Aires, según el SMN

El ente meteorológico señaló que, respecto al sábado, las temperaturas mínimas volverán a subir entre uno y dos grados, mientras que las máximas se mantendrán en valores similares; el agua, recién la próxima semana
- 2 minutos de lectura'
Este domingo el área metropolitana de Buenos Aires será el epicentro de una jornada con sol intenso, calor agobiante y sin lluvias. A partir de las estimaciones del SMN, la temperatura oscilará entre los 24° y los 34° C. Las ráfagas de viento no serán intensas y solo se registrarán en la costanera norte. La lluvia llegaría recién la próxima semana.
El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada dominical, con momentos de sol más sostenidos. A diferencia del sábado, el calor se sentirá de forma más directa, especialmente por la tarde.
De esta manera, el penúltimo fin de semana de enero queda consolidado como uno de los más sofocantes en este inicio del 2026.
¿Llueve la próxima semana?
Las proyecciones del SMN identifican al martes como la jornada con máxima probabilidad de lluvias. El fenómeno vendría acompañado de actividad eléctrica, aunque sin un descenso significativo de la presión térmica.
El lunes el panorama será antagónico: según el ente meteorológico será la jornada más agobiante de la última semana del primer mes del año. La temperatura pendulará entre los 26° y los 36° C.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Domingo
Mín. 24°C - Máx. 34°C
0%
0 km/h
Lunes
Mín. 26°C - Máx. 36°C
0%
0 km/h
Hacia la noche del lunes, el desplazamiento del centro de alta presión hacia el sector este dará lugar al avance de un frente levemente frío, acompañado por una rotación del viento en dirección sur, marcando el inicio de un cambio gradual de las condiciones.
Cómo evitar un golpe de calor
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
