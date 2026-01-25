Sol intenso, calor agobiante y sin lluvias: cómo estará el clima este domingo 25 en Buenos Aires, según el SMN

Este domingo el área metropolitana de Buenos Aires será el epicentro de una jornada con sol intenso, calor agobiante y sin lluvias. A partir de las estimaciones del SMN, la temperatura oscilará entre los 24° y los 34° C. Las ráfagas de viento no serán intensas y solo se registrarán en la costanera norte. La lluvia llegaría recién la próxima semana.

Temperaturas extremas en la ciudad de Buenos Aires

El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada dominical, con momentos de sol más sostenidos. A diferencia del sábado, el calor se sentirá de forma más directa, especialmente por la tarde.

De esta manera, el penúltimo fin de semana de enero queda consolidado como uno de los más sofocantes en este inicio del 2026.

CABA: el sol llegó para quedarse

¿Llueve la próxima semana?

Las proyecciones del SMN identifican al martes como la jornada con máxima probabilidad de lluvias. El fenómeno vendría acompañado de actividad eléctrica, aunque sin un descenso significativo de la presión térmica.

El lunes el panorama será antagónico: según el ente meteorológico será la jornada más agobiante de la última semana del primer mes del año. La temperatura pendulará entre los 26° y los 36° C.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Domingo Mín. 24°C - Máx. 34°C 0% 0 km/h Lunes Mín. 26°C - Máx. 36°C 0% 0 km/h

Hacia la noche del lunes, el desplazamiento del centro de alta presión hacia el sector este dará lugar al avance de un frente levemente frío, acompañado por una rotación del viento en dirección sur, marcando el inicio de un cambio gradual de las condiciones.

Los porteños se preparan para una nueva ola de calor Fabián Marelli

