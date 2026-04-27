Virgen de Montserrat: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

El Día de la Virgen de Montserrat, también conocida como Nuestra Señora de Monserrat, se celebra cada 27 de abril. Se trata de la efeméride religiosa de una de las advocaciones marianas más importantes de España, cuya imagen se encuentra en el Monasterio de Montserrat y atrae cada año a miles de fieles y visitantes. Es considerada patrona de Cataluña y ocupa un lugar central en la identidad cultural y espiritual de la región, siendo también uno de los principales destinos de peregrinación.

La historia de la Virgen de Monserrat

Fue en el año 880, cuando unos niños pastores descubrieron una imagen de la Virgen en el interior de una cueva, tras haber visto una luz en la montaña. El sitio se ubicaba en una comarca del Bages, Barcelona, a más de 720 metros sobre el nivel del mar. Al conocer la noticia, el obispo intentó trasladar la imagen a la ciudad de Manresa, pero debido al peso de la figura, resultó imposible. De esta manera, los fieles creyeron que se trataba de una señal de que la Virgen deseaba permanecer en ese lugar. Con el tiempo, se construyó una ermita dedicada a Santa María. Años más tarde, el sitio se convertiría en el actual Monasterio de Monserrat.

Detalle del tondo "La virgen de Alba", de Rafael

Tiempo después, se generó una nueva imagen para rendirle culto. Se trata de una estatua de madera de álamo que representa a la Virgen con el niño Jesús sentado sobre su regazo, en una postura solemne. La obra mide aproximadamente 95 centímetros de altura y sobre su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo, mientras que el niño levanta su mano derecha en señal de bendición, y por la izquierda una piña.

Uno de los rasgos más distintivos de esta imagen es su color oscuro, que le ha otorgado el nombre popular de “La Moreneta”. Este tono se debe a la oxidación del material utilizado, pero es una característica que la vincula con el grupo de las llamadas vírgenes negras, presentes en distintas regiones de Europa durante la época románica. El monasterio de Monserrat es actualmente un importante centro de peregrinación que cada año recibe fieles en búsqueda de consuelo.

El monasterio de Montserrat (imagen de Jordi Carrio)

El 11 de septiembre de 1844, el papa León XIII la declaró oficialmente patrona de la diócesis de Cataluña, otorgándole además el privilegio de contar con misa y oficios propios. En 1881, se convirtió en la primera imagen mariana de España en recibir la Coronación Canónica.

Oración a Nuestra Señora de Montserrat

Para la Iglesia Católica es "inoportuno" el término corredentora para referirse a la Virgen María (Foto: Pexels)

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, esta oración sirve para pedirle una gracia a Nuestra Señora de Montserrat:

Oh Madre Santa,

Corazón de amor,

Corazón de misericordia,

que siempre nos escuchas y consuelas,

atiende a nuestras súplicas.

Como hijos tuyos,

imploramos tu intercesión

ante tu Hijo Jesús.

Recibe con comprensión y compasión

las peticiones que hoy te presentamos,

especialmente [se hace la petición].

¡Qué consuelo saber

que tu Corazón

está siempre abierto

para quienes recurren a ti!

Confiamos a tu tierno cuidado

e intercesión a nuestros seres queridos

y a todos los que se sienten enfermos,

solos o heridos.

Ayúdanos, Santa Madre,

a llevar nuestras cargas

en esta vida hasta que lleguemos

a participar de la gloria eterna y la paz con Dios.

Amén.

¡Nuestra Señora de Monserrate, Ruega por nosotros!