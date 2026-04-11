Eclipse Solar Anular 2027: un lugar del sur argentino se convertirá en el punto ideal para ver el fenómeno

El próximo 6 de febrero de 2027, la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, se posicionará como uno de los mejores lugares del mundo para observar el Eclipse Solar Anular, un fenómeno conocido como “anillo de fuego” que no volverá a repetirse en esta región hasta diciembre de 2048.

La expectativa ya comenzó a crecer en el sector turístico, luego de una presentación oficial realizada en la Casa del Chubut, donde autoridades y especialistas destacaron el potencial del destino para este evento único. “El mejor lugar del mundo para observar el eclipse será la zona de Esquel y sus alrededores, ya que por allí pasará la franja central del fenómeno”, explicó el guía experto en astroturismo y naturaleza, Pablo Gerez.

La Casa del Chubut hizo una presentación de los lugares privilegiados de la provincia para avistar el eclipse solar en 2027 (Foto: Casa de Turismo de Chubut)

Uno de los principales factores que posicionan a Esquel como un destino privilegiado es la trayectoria del eclipse. La franja central —donde el fenómeno se observa en su máxima expresión— cruzará a tan solo 10 kilómetros de la ciudad, alcanzando también localidades cercanas como Trevelin, Nahuelpan y la zona de Piedra Parada.

Otro aspecto clave es la baja contaminación lumínica e industrial de la región. A diferencia de grandes centros urbanos, Esquel ofrece cielos de calidad internacional, con una visibilidad óptima tanto de día como de noche. Esto convierte a la ciudad en un polo natural para el astroturismo, una tendencia en crecimiento que combina la observación del cielo con experiencias turísticas.

El eclipse solar tendrá lugar el 6 de febrero de 2027 (Foto: FreeP¡CK)

El entorno natural, ubicado entre la estepa patagónica y el bosque andino, potencia la experiencia. A pocos kilómetros se encuentran propuestas como canopy, parapente, cabalgatas, viñedos y circuitos lacustres, además del Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Desde el gobierno local ya trabajan en una estrategia para capitalizar el interés que generará el eclipse. “Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino”, señaló el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, quien adelantó que se organizarán actividades especiales para acompañar la experiencia.

Sitios destacados para ver el eclipse solar en Chubut

A diferencia de otros lugares de la Patagonia, en Esquel será posible disfrutar de este evento astronómico desde cualquier lugar de la ciudad debido a su baja contaminación lumínica. Sin embargo, los expertos recomiendan algunos lugares estratégicos de la zona:

Estación Nahuelpan

Laguna La Zeta

Ruta 259

Área Natural Piedra Parada

¿Por qué suceden los eclipses solares?

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz solar desde ciertos puntos del planeta. Sin embargo, no ocurre todos los meses porque la órbita lunar suele pasar por encima o por debajo del Sol. Solo en ocasiones específicas se alinean perfectamente, permitiendo que la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra.

Así sucede un eclipse solar anular (Fuente: Freepik)

Por eso, se los considera eventos poco frecuentes y son altamente valorados por la ciencia y el público general. Para los astrónomos, por ejemplo, representan una oportunidad única para estudiar la corona solar —la capa más externa del Sol—, analizar el comportamiento de la radiación y obtener datos que no pueden observarse en condiciones normales debido al brillo solar. También permiten mejorar modelos sobre la dinámica del sistema solar y poner a prueba instrumentos científicos en condiciones excepcionales.

Desde el gobierno local ya trabajan en una estrategia para capitalizar el interés que generará el eclipse. “Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino”, señaló el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, quien adelantó que se organizarán actividades especiales para acompañar la experiencia.

¿Cómo disfrutar del eclipse solar sin dañar la vista?

A pesar de lo impactante del evento, especialistas de la American Academy of Ophthalmology advierten que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina. Entre los riesgos se encuentra la llamada retinopatía solar, que puede derivar en pérdida parcial o total de la visión. Para observarlo de forma segura, se recomienda:

Utilizar anteojos especiales para eclipses certificados bajo norma ISO 12312-2.

para eclipses certificados bajo norma ISO 12312-2. Revisar que los filtros no estén rayados o dañados.

que los no estén rayados o dañados. Supervisar a los niños durante la observación.

durante la observación. No mirar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros adecuados.

El único momento en el que se puede mirar directamente sin protección es durante la fase de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto.