La NASA detectó una desconcertante ola de calor en el océano: sus efectos pueden ser devastadores

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) halló una anomalía llamativa y alarmante en medio del proceso de formación del fenómeno El Niño, famoso porque propicia un aumento de las temperaturas a causa del calentamiento del agua en el océano Pacífico. De acuerdo con las imágenes que captó el satélite Sentinel-6, la masa de agua cálida de cientos de kilómetros de ancho llegó a las costas de Sudamérica.

Desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro del organismo estadounidense explicaron que el agua se expande al calentarse y provoca un aumento en la elevación de una zona del océano, lo que indica un incremento en la temperatura oceánica. Esto decanta en fuertes precipitaciones en ciertas regiones y en otras un déficit.

Antes de que se forme el Niño se registró un aumento en la temperatura del nivel del mar y la altitud en la costa de Perú (Fuente: NASA)

En el caso de El Niño, el satélite rastrea lo que se conoce como ondas Kelvin cálidas, olas que se forman en breves periodos en los que los vientos sobre el extremo occidental del Pacífico ecuatorial cambian de vientos del este a vientos del oeste. Como resultante, la corriente cálida llega a las costas de Sudamérica y provoca que las aguas se calienten y asciendan.

Josh Willis, investigador del nivel del mar en la NASA, aseguró que en este periodo de formación de El Niño, se produjo temporalmente más tarde que los fenómenos de 2015 y 1997, aunque la temperatura parece ser superior. En enero se registró la primera ola de Kelvin en Micronesia y ya para mayo el nivel del mar alrededor de Perú era más de 15 centímetros superior al promedio a largo plazo.

“Nuestro objetivo es registrar los cambios en la termodinámica oceánica, mejorar los pronósticos de fenómenos meteorológicos extremos y ayudar a las comunidades a prepararse para posibles riesgos costeros”, dijo el experto.

El efecto del fenómeno de El Niño

Esta anomalía climática tiene el nombre de una referencia masculina porque los pescadores en el siglo XVII decían que sucedía cerca de la Navidad y que, por defecto, pescaban menos. El calor afecta la presencia de vida marina y genera un desequilibrio en las economías, al igual que en el continente, ya que esto puede provocar fuertes lluvias y nevadas en algunas zonas, y calor y sequía inusuales en otras. La magnitud de estos efectos depende de la intensidad de El Niño.

El aumento de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental afecta los patrones de circulación atmosférica a nivel mundial al modificar la corriente en chorro, lo que influye en la trayectoria de las tormentas, señala el artículo de la NASA.

Se prevé que para este otoño [en el hemisferio norte] se desarrolle un fenómeno de El Niño extremo, lo que provocará importantes repercusiones meteorológicas en todo el planeta (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: ECMWF)

Es preciso tener en cuenta que este evento natural de la Tierra, pero que actualmente se intensifica con el calentamiento global, suele alcanzar su punto álgido entre noviembre y enero, por lo que pasarán varios meses antes de que se hagan evidentes sus mayores impactos.

“Cada fenómeno de El Niño es diferente. Pero casi siempre provocan un año caluroso y grandes cambios en las precipitaciones en algunas partes del mundo”, explicó Severine Fournier, investigadora del nivel del mar del JPL y científica adjunta del proyecto Sentinel-6.

En las últimas semanas se habló de la posibilidad de que exista un súper El Niño, pero al menos en la Argentina se habría descartado esa señal de alarma.

En diálogo con LA NACION, Mario Navarro, director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, Córdoba, dijo: “Va a ser un Niño con características normales para la región pampeana y el NEA, que va a venir muy planchado al principio de primavera; luego se va a fortalecer en octubre y noviembre, con períodos de lluvias fuertes seguidos de otros períodos secos, para tomar intensidad en la segunda parte de la primavera y en el verano, sobre todo en la segunda quincena de enero, febrero y marzo”, señaló el experto.

Y agregó: “Hay posibilidades de menos heladas que las correspondientes al promedio histórico; en la región pampeana la media es de 52 por año y para este invierno se pueden esperar de 28 a 38, según regiones”.