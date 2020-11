Educación. ¿Cuándo comenzarán las clases el próximo ciclo lectivo?

Aunque la Ciudad quiere empezar las clases del ciclo 2021 el 17 de febrero, este miércoles se reunirá el Consejo Federal de Educación Fuente: Archivo

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2020 • 18:40

La Ciudad dice que va a adelantar el inicio del ciclo lectivo 2021, y que la fecha prevista es el próximo 17 de febrero. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, respondió hoy al anuncio que hizo ayer su par porteña, Soledad Acuña, y aseguró que la intención es que las clases comiencen en marzo y de manera presencial en todo el país, siempre que la situación epidemiológica lo permita. "Hace dos semanas que venimos conversando y construyendo consenso con todas las jurisdicciones sobre este tema. Un diálogo del que la Ciudad también estaba participando, por supuesto. El calendario escolar será uno de los ejes centrales de la reunión del Consejo Federal de Educación [que será este miércoles], y creemos que no es positivo adelantar discusiones en los medios", respondió Trotta, y agregó: "Hay una voluntad de primerear una noticia cuando ya hay una reunión convocada para debatir sobre ese tema".

¿Puede la Ciudad comenzar el 17 de febrero? "Si, puede. Nuestra posición es empezar en marzo y garantizar los 180 días de clases. La expectativa que tenemos para el inicio del ciclo 2021 es mucho mejor que para el cierre de este año -aseguró Trotta-. La idea es empezar de manera presencial y sostenerlo. Lo que no significa que debamos retroceder y aplicar un esquema dual si el panorama epidemiológico cambia. Pero una vez que se regresa ya hay un debate social que queda superado. Pero tenemos que ser responsables con las expectativas de las familias. Esto no es la Ciudad contra el Gobierno nacional. Son 24 jurisdicciones que intentan ponerse de acuerdo".

Hace tiempo que Soledad Acuña hace referencia sobre la intención de adelantar el inicio de clases del ciclo lectivo 2021 debido al contexto extraordinario provocado por la pandemia de coronavirus. Para Acuña, según dijo el fin de semana pasado en diálogo con FM Radio Milenium, esos 15 días previos al 1ª de marzo funcionarían como un período de adaptación por partida doble: que los alumnos puedan recuperar "el hábito de ser estudiantes", y que los maestros puedan hacer un diagnóstico desde lo pedagógico.

También en la reunión del Consejo se definirán las fechas sobre las próximas vacaciones de invierno, que en principio serían desde el lunes 12 de julio hasta el viernes 23. "Aunque cada jurisdicción acomoda las fechas según sus necesidades, como por ejemplo en las provincias patagónicas, que suelen tener un receso invernal más prolongado", señaló el ministro.

Son jurisdicciones [por la ciudad y la provincia de Buenos Aires] que están muy integradas. Si no hay un esquema de coordinación, las más perjudicadas son las familias Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación

Articulación entre jurisdicciones conectadas

Para Trotta, el adelanto de la Ciudad también es inapropiado por no considerar la articulación con la Provincia de Buenos Aires. "Son jurisdicciones que están muy integradas, y no constituyen el único caso. Lo mismo sucede con Corrientes y Chaco, por ejemplo. Si no hay un esquema de coordinación, las más perjudicadas son las familias. Por eso creo que más que pensar en los titulares de los medios es importante debatir y generar consenso", concluyó Trotta.

En relación al tema, y junto con el anuncio de que la Argentina comprará 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, y que llegarán en diciembre al país, el presidente Alberto Fernández, en declaraciones al sitio de noticia Sputnik, se refirió al complejo año escolar, con las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. "Tenemos que ordenar el tema de los colegios de los chicos, para mí es uno de los temas más significativos, porque perder un año de escolaridad es algo muy complejo -consideró Fernández-. Es muy difícil recuperar el hábito de ir al colegio, de estudiar, de hacer tareas. Me preocupa mucho. No es lo mismo tener educación a distancia".

Según consideró el presidente, el trabajo en conjunto con el ministro Trotta es clave. "Estamos trabajando para poder organizar un plan que nos permita el año que viene recuperar [lo perdido] este año. Les vamos a pedir un esfuerzo a los chicos y a las familias para hacerlo", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información