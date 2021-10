Efecto de la pandemia: las otras vacunas que preocupan a los pediatras

Un efecto adverso de la pandemia de Covid-19 es la caída de la vacunación de calendario, lo que aumenta el riesgo de que resurjan enfermedades infecciosas que estaban controladas. El año pasado cerró con una cobertura del 69% con los esquemas obligatorios para los bebés, los chicos y los adolescentes, por debajo de 2019 y muy lejos de la meta del 90-95% recomendada internacionalmente.

La suspensión de las clases retrasó todavía más las vacunas al ingreso escolar contra la polio, el sarampión, la rubeola, la paperas con la triple viral y la difteria, el tétanos y la tos convulsa con la triple bacteriana DTP. En lo que va del año, se anticipa una leve mejoría, pero todavía, según coinciden los especialistas, la meta a alcanzar está lejos.

“El descenso en las coberturas de vacunación no es parejo en todas las provincias. Si bien el Ministerio de Salud de la Nación estima un descenso promedio del 20% en el país, hay provincias o áreas en las que es más marcado. Es una disminución heterogénea”, evaluó Gabriela Ensinck, secretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). De hecho, un grupo de expertos está confeccionando un documento con una estrategia nacional para el recupero de la vacunación de calendario.

“Si los esquemas contra el sarampión disminuyen por debajo del 80% hay riesgo de rebrotes, por ejemplo. Se está tratando de reducir las barreras para que los padres puedan acceder a los centros de salud con vacunatorios abiertos en un horario más extenso y sin turnos, a la vez que se está evaluando la vacunación extramuros, en colegios o clubes –indicó la experta–. Como ahora se está vacunando contra Covid-19 a los chicos y ya no es necesario el intervalo de 15 días con otras vacunas, hay que aprovechar la oportunidad para poner al día la vacunación de calendario. No hay inconveniente de aplicarlas el mismo día.”

Alerta

A mediados de año, un informe mundial de la cobertura de 13 enfermedades inmunoprevenibles alertó sobre un retroceso en las inmunizaciones de rutina desde el nacimiento que se agravó con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.

El relevamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef en 160 países ubicó a la Argentina en el noveno lugar de la lista de países que registraron entre 2019 y 2020 el mayor aumento en la cantidad de chicos sin la primera dosis de la vacuna DTP. El año pasado, hubo 156.000 que no accedieron a esa aplicación, comparado con 97.000 un año antes, según indica el estudio.

“Mientras los países claman por conseguir las vacunas contra Covid-19, hemos retrocedido en otras vacunaciones, dejando que los niños estén expuestos al riesgo de contraer enfermedades devastadoras pero prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis o la meningitis,” dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la presentación del informe. “La aparición de múltiples brotes sería catastrófica para las comunidades y los sistemas de salud, que ya están batallando para contener la pandemia de Covid-19”, agregó.

Estrategia

Anteayer, a propósito de la apertura del empadronamiento en el país de los menores de entre 3 y 11 años para la vacunación contra Covid-19, funcionarios de Salud de varias provincias indicaron a este medio que aprovecharían los turnos para controlar los carnets de inmunizaciones y poner al día los esquemas para revertir una tendencia que agravó la pandemia con la interrupción de servicios de salud, las restricciones de la circulación y el temor de los padres de concurrir a los centros de atención por el riesgo de contagio.

Maaike Arts, asesora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, recordó ante la consulta de LA NACIÓN que la pandemia vuelve a demostrar que las enfermedades infecciosas no respetan fronteras.

“La Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región y del mundo, pero nos preocupa el descenso en la cobertura de vacunación, iniciado antes de la pandemia y acrecentado desde marzo 2020 –indicó–. Los niños y niñas se vieron afectados por el Covid-19 de múltiples maneras; entre ellas, el descenso de la cobertura vacunal contra enfermedades prevenibles, en especial, en los hogares más vulnerables. Esta situación es especialmente importante, ya que los menores y la sociedad en su conjunto están expuestos a la aparición de alguna enfermedad ya controlada. No estamos protegidos hasta que todos los estén.”

Hace dos semanas, durante una reunión con los referentes de las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, se revisó la cobertura con las vacunas del calendario de ese distrito, donde reside el 40% de la población del país. “Las coberturas se miden anualmente, pero a mediados de año se debería alcanzar al 50% de la población objetivo. Sin embargo, estamos muy por debajo: alrededor del 40% y, con algunas vacunas en particular, en un 25-30%”, sostuvo Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense.

“No haber recibido la primera dosis de la vacuna DTP es una bandera roja, una señal de alarma, que implicaría que la persona no estuvo en contacto con el sistema de salud. En ese momento, el riesgo de no recibir las siguientes dosis y otros cuidados del sistema de salud es muy alto”, precisó Arts sobre su uso como indicador en el estudio de la OMS y Unicef. “La mayoría de los nacimientos en la Argentina se producen en hospitales por lo que, si los niños y las niñas no son traídos a la vacunación, es un aviso muy serio de la necesidad de revertir los impactos en los servicios de salud para la niñez que provocó la pandemia de Covid-19″