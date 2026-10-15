El antes y después de un puente en Misiones tras las lluvias asociadas con el fenómeno de El Niño

Un puente en Misiones debió ser cortado luego de que el río que se encuentra debajo de él sufriera una enorme crecida por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Las imágenes del antes y después de la estructura son impactantes: el puente se volvió intransitable debido a la cantidad de agua a sus costados.

El puente Banana -así conocido por su forma curva-, sobre el Piray Guazú, entre Puerto Piray y Eldorado, sufrió el rápido ascenso del agua en sus inmediaciones sobre la Ruta Nacional 12. La situación obligó a la Policía de Misiones a cortar el tránsito en la zona y desviar a los vehículos. El puente funciona como una conexión para cientos de personas que se trasladan diariamente entre Eldorado y Puerto Piray por sus trabajos.

El Puente Banana antes de la crecida

Incluso los efectivos policiales que trabajan en la zona debieron ser trasladados en un colectivo hasta las cabeceras del puente y, luego, completar el cruce a pie, y tomar otro colectivo del otro lado, reportó Misiones Online.

La imagen sorprende teniendo en cuenta que, poco antes de la crecida, el arroyo debajo -que es, en realidad, un río- se encontraba a varios metros de distancia del puente.

La zona de la Ruta Nacional 12 sufrió el impacto más visible en la circulación. Además del Puente Banana, Vialidad Nacional debió cortar el tránsito vehicular y peatonal sobre el puente del arroyo Paranay, entre El Alcázar y Caraguatay. Al momento del corte, el agua subía unos diez centímetros por hora.

🌊🚨 Crecida del Paraná: así está el puente "banana" a la altura de El Alcázar y Caraguatay por el avance del agua



🚧 El tránsito permanece interrumpido preventivamente sobre el puente Paranay, en la ruta nacional 12, debido al aumento del caudal del río Paraná y del arroyo… pic.twitter.com/2YF3I5TeFH — Revista Códigos (@revistacodigos) October 15, 2026

Sin embargo, cerca de las 18.30 se habilitó el paso de vehículos livianos y camiones de hasta 15 toneladas en ambos puentes afectados. La circulación se realizará de un vehículo por vez.

Montecarlo, Puerto Piray y Caraguatay tuvieron un desvío de 230 kilómetros. En Montecarlo ya no queda nafta súper y las estaciones de servicio implementaron cupos. El combustible disponible se destina exclusivamente a ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y transporte público.

La situación también impacta en la circulación: hay ocho balsas fuera de servicio y demoras de hasta tres horas en la terminal de Eldorado. En contraste, el puente de Garupá ya fue rehabilitado.

Corte del puente Paranay en la Ruta Nacional 12

Las lluvias asociadas a El Niño en la cuenca del Iguazú y del Alto Paraná superaron en algunos puntos los 200 milímetros en dos días, lo que representa el doble de lo previsto según la Entidad Binacional Yacyretá. Aunque por el momento no se registraron evacuaciones masivas ni problemas en los principales centros urbanos, ya se tomaron medidas preventivas: Itaipú abrió sus vertederos, el Iguazú multiplicó su caudal y el Paraná empezó a crecer en todo su recorrido por el norte del litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima en 100% la probabilidad de que el fenómeno se intensifique durante la primavera y no descarta que surjan mayores problemas con la crecida de los ríos antes de fin de año.