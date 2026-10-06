El comunicado oficial de Nordelta tras la difusión de los videos de un vecino que disparó a los carpinchos del barrio

Luego de que se conocieran las imágenes del vecino de Nordelta que salió a su jardín y comenzó a disparar contra un grupo de carpinchos que se encontraban en el predio, las autoridades del complejo de barrios cerrados emitió un comunicado en el que repudiaron lo sucedido e indicaron que el hecho fue reportado ante la Justicia.

“Somos una ciudad que elige la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad”, aclararon desde Nordelta S.A. en un escrito al que accedió LA NACION.

“Por otra parte, el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos. Es por ello que se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual”, adelantaron y sumaron: “La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.

El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos y fue alertado por vecinos, quienes avisaron a las autoridades.

Las imágenes, que circularon entre los residentes, se volvieron virales y luego fueron incorporadas a la investigación, mostraron al hombre mientras caminaba por el borde de la pileta de su casa y apuntaba en dirección a los animales. En varios de los registros podía verse con claridad el accionar del sospechoso, lo que motivó las primeras denuncias ante la administración.

El lunes por la mañana, según pudo saber LA NACION, se llevaron adelante diligencias en barrio después de que los vecinos lo denunciaran ante la administración. La Administración Vecinal Nordelta (AVN) también presentó una denuncia formal ante la policía de la provincia de Buenos Aires.

Conmoción en Nordelta por un vecino que disparó a los carpinchos

Desde Nordelta S.A. detallaron que se realizó “de forma inmediata” una denuncia para que la Justicia investigue el hecho y también se informó a la Dirección Provincial de Flora y Fauna. En este marco, la policía bonaerense realizó allanamientos en el lote 90 del barrio Los Alisos y secuestró un arma de aire comprimido en la vivienda del hombre. Durante el procedimiento, también fue incautado un pantalón que coincide con el que utilizaba en los videos registrados.

El sospechoso fue notificado de la causa por presunto maltrato animal. Según consta en las actuaciones, la denuncia sostiene que efectuaba disparos para ahuyentar a los carpinchos que ingresaban al jardín de su propiedad.

El agresor

El hombre señalado por las denuncias fue identificado como Sebastián Favre, de 49 años, quien registra antecedentes de conflicto con carpinchos. De acuerdo con testimonios de vecinos, esta no sería la primera vez que se lo observó efectuando disparos contra carpinchos y, según afirmaron, tampoco sería el único episodio de este tipo ocurrido en la zona.

Según pudo reconstruir LA NACION, Favre desarrolló gran parte de su carrera profesional en la industria aerocomercial. Durante años trabajó en Aerolíneas Argentinas y su nombre adquirió notoriedad pública en 2022, cuando fue desvinculado de la compañía y brindó entrevistas en las que cuestionó su salida de la empresa.

Actualmente, además de mantener actividad vinculada al mundo aeronáutico, figura como presidente y director ejecutivo de un centro de vuelo con sede en la provincia de Buenos Aires.