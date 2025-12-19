El Congreso debatirá la reforma laboral en febrero; el Gobierno amplió la denuncia contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Además, la CGT se movilizó contra la reforma laboral; bajó el desempleo en el tercer trimestre; se pospuso el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Estas son las noticias de la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025
- El oficialismo obtuvo dictamen en el Senado, pero la reforma laboral recién se va a discutir en el recinto en febrero. Lo anunció la senadora Bullrich ante el plenario de comisiones una vez que se agotó la lista de invitados, que entre el martes y ayer expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto impulsado por el Gobierno. Después de la polémica sesión por el presupuesto en Diputados, la jefa del bloque libertario tuvo que negociar la demora del tratamiento para evitar el fracaso de la reforma laboral en el Senado.
- La CGT se movilizó contra la reforma y amenazó con un paro nacional. La central obrera marchó a la Casa Rosada para manifestar su rechazo a la iniciativa, a la que tildó de “regresiva y precarizadora”. Además, lanzó la amenaza de un paro general en caso de que el Gobierno mantenga el avance de su proyecto.
- El desempleo se redujo en el tercer trimestre. Según datos del Indec en su informe sobre mercado de trabajo, cerró el periodo en 6,6%, después de haber registrado en el trimestre previo 7,6%. El porcentaje de desempleados fue incluso inferior a los de igual periodo de 2024, cuando el indicador se había ubicado en 6,9%.
- El Gobierno amplió la denuncia contra la AFA y “Chiqui” Tapia por presunta retención indebida de tributos. ARCA presentó un escrito en el que señaló que la Asociación retuvo fondos que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales. El monto investigado subió a más de 19 mil millones de pesos.
- Se pospuso la firma del acuerdo Unión Europea - Mercosur para enero. Estaba prevista para mañana en Brasil: la decisión se tomó en el marco de la reunión de líderes europeos en Bruselas, donde no se alcanzó la mayoría calificada para avanzar con el texto. Italia y Francia fueron los países que más presionaron para no progresar con el acuerdo.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
