El consejo de Conrado Estol para prevenir el deterioro cognitivo con una técnica al alcance de la mano

El neurólogo Conrado Estol, en exclusiva para LA NACION, planteó un cambio de paradigma en la medicina contemporánea al definir al proceso de envejecimiento como una patología abordable. “Tenemos que considerar que el envejecimiento es una enfermedad y se puede curar”.

“De hecho se están haciendo investigaciones hoy para frenar el envejecimiento”, agregó.

Para el médico, la clave reside en trascender la idea de que la salud es apenas la ausencia de afecciones y comprenderla como un estado activo de bienestar que requiere decisiones cotidianas conscientes: “Salgamos de la edad, no pensemos en edades 90, 80 años o 50 pensemos en un ser humano que disfruta la vida todos los días. Tiene que estar bien físicamente, tiene que estar bien cognitivamente y eso le permite bienestar, felicidad, disfrutar”.

“Salud no es solo la ausencia de enfermedad, es mucho más que eso”, sumó en la misma línea.

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Estrategias para una longevidad saludable

La estrategia de Estol para la longevidad saludable se sostiene sobre varios pilares fundamentales: alimentación basada en fibra, ejercicio constante, vínculos sociales fuertes y un manejo riguroso del estrés.

“Coman fibra, no coman ultraprocesados, ya hicieron dos grandes cosas. Experimentos muestran que una persona que come ultraprocesado una semana altera el balance de la microbiota intestinal y eso te altera la función cerebral”, recomendó. Respecto al estrés crónico, el especialista advirtió que su impacto es devastador al acelerar el deterioro cognitivo y físico, por lo que recomienda técnicas de meditación y mindfulness como herramientas para bloquear estímulos externos invasivos: “La meditación definitivamente hace una diferencia”, subrayó.

Por otro lado, el experto manifestó la importancia de mantener vínculos: “Lo de los vínculos ha sido estudiado extensamente pero es fundamental. Fue el mayor en un estudio, un estudio muy importante, el mayor predictor de expectativa de vida y de felicidad fueron los vínculos”.

Y enseguida ejemplificó: “Yo tengo que ser proactivo. Me invitaron, no tengo ganas de ir, no tengo tiempo, estoy ocupado, voy igual. Siempre voy a sacar algo bueno de ese encuentro, de esa reunión a la que voy”.

Para una longevidad saludable, Conrado Estol, sostiene que la actividad física y la alimentación saludable son fundamentales Augusto Famulari

La importancia de los buenos hábitos

Al ser consultado sobre el peso de la herencia, Estol fue enfático al actualizar la visión científica sobre el tema. “Se pensaba que la genética era el 20-25%, un trabajo nuevo de los últimos dos años muestra que cuando vos sacás accidentes, infecciones, cosas que no tienen que ver realmente con lo que viene con la información de una persona, la genética tiene más que ver con qué pasa con tu vida, 50% aproximadamente”, explicó.

Según el el especialista, esta cifra no debe desalentar, sino empoderar al individuo, ya que ese porcentaje restante depende directamente de los hábitos, los cuales tienen la capacidad de modular la expresión genética a lo largo de los años.