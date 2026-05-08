Mirtha Legrand cruza fronteras: el prestigioso reconocimiento que le otorgará la Corona española

En medio de su recuperación por el cuadro de bronquitis que sufrió en las últimas semanas, la cual la obligó a ausentarse de La Noche de Mirtha (eltrece), Mirtha Legrand no solo se prepara para retomar las grabaciones de su ciclo, sino que también recibió una noticia inesperada: será condecorada por la Corona española.

Mirtha Legrand recibirá un importante reconocimiento StoryLab

La conductora de 99 años será galardonada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica. Este prestigioso distintivo se otorga a ciudadanos —locales o extranjeros— que hayan demostrado méritos excepcionales en beneficio de la nación española, especialmente aquellos que fortalecen los vínculos con Iberoamérica, tal como informó el medio madrileño El Mundo.

De acuerdo con las versiones que circularon, la diva de los almuerzos conversó personalmente con el embajador Joaquín María de Arístegui. En dicha charla, el diplomático le confirmó que la distinción cuenta con el aval del rey Felipe VI, quien encabeza la concesión de este honor.

Tras el diálogo con el embajador español en Buenos Aires, trascendió que el evento original —previsto para abril en la residencia de Palacio Salas Dodero— sufrió un cambio de planes. Debido a ajustes de agenda, la cita en Barrio Norte se postergó y tendrá lugar en el transcurso de las próximas semanas.

El premio, que llega por iniciativa del Gobierno de España y la Casa Real, viene a completar el círculo que se inició en 2022, cuando Francia la distinguió con la Legión de Honor, un gesto que también sirvió para homenajear el legado francés de su recordado esposo, Daniel Tinayre.

De qué se trata la distinción española que recibirá Mirtha Legrand

‘La Chiqui’ será premiada con la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, una distinción creada originalmente en 1815 por el rey Fernando VII. En el caso de la conductora, se le otorgará la Cruz de Oficial, una pieza de gran valor simbólico que destaca por su diseño esmaltado en blanco y oro, decorado con laureles y el histórico lema “Plus Ultra”.

Cruz de Oficial de Isabel la Católica que recibirá Mirtha Legrand

Con este galardón, Mirtha se suma a una lista de gran peso político y cultural en la que figuran personalidades de la talla de Eva Perón, Isabelita Perón, la ex primera dama Juliana Awada y la recordada actriz Lola Membrives.