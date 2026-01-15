El embajador de España explicó los motivos de las demoras en los trámites para obtener la ciudadanía

A meses de que haya cerrado el plazo para acogerse a la ley de nietos en la Argentina, el embajador de España en el país, Joaquín María de Aristegui Laborde, explicó los motivos por los que los argentinos registran serias demoras en el avance de los trámites para obtener su ciudadanía europea y aseguró que “no hay que preocuparse”.

“Esta ley en la Argentina fue un gran éxito. Es una ley que permitió dar respuesta a lo que el gobierno quería, que era desarrollar una satisfacción de justicia histórica en el marco de la democracia”, expresó el funcionario este jueves.

En diálogo con radio Rivadavia, Aristegui Laborde remarcó que la Ley de Memoria Democrática tuvo la mayor de cantidad de solicitudes en la Argentina, lo que “exige a los consulados generales de España y a la red consular de España en el mundo un esfuerzo suplementario”.

Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Buenos Aires. MINISTERIO DE EXTERIORES

“¿Se va a tardar un poco? Se los confirmo. ¿Algunos sitios van a tardar más que otros porque el volumen no es igual? Por supuesto que sí. Pero tengan la certeza de que no hay ningún motivo de preocupación y, desde luego, las personas que crean que hay algún problema, se lo digo desde ahora que no es el caso", añadió.

Según los últimos datos oficiales, el Consulado de Buenos Aires es el que encabeza el ranking de solicitudes con más de 650.000 números de identificación de trámites (IDU) creados en total desde la vigencia de la Ley. Esta es la referencia que se necesita para comenzar el proceso. Mientras que en los de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza, totalizan 220.000.

“Nadie que quiso acudir a este proceso se quedó atrás y para mí como embajador, y como español en Argentina ahora, fue muy emocionante ver que se alcanzó esa primera meta. Ahora estamos en la segunda fase, que es la de tramitación de las citas para presentar los expedientes y de estimación de los expedientes, inscripción y, posteriormente, el paso final, que es la expedición del pasaporte", detalló el embajador español.

Y subrayó: “La red consular está en una sobrecarga de trabajo para la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, es la unidad piloto que emite la cruz de procesos desde Madrid. Se están tomando medidas para que los procedimientos se agilicen y esos argentinos que solicitaron la nacionalidad la tengan lo antes posible".

Cientos de argentinos tramitaron el pasaporte español. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Finalmente, sobre las especulaciones frente a nuevas restricciones para quienes realizaron la aplicación a la ley de nietos, llamó a “no dejarse llevar por los rumores”.

“La gestión de los consulados de España en la Argentina fue orientada hacia la extensión. Se tuvo siempre una actitud pensando en favorecer a las personas, a las familias. No hubo ninguna restricción”, remarcó y consideró: “No hubo ningún proceso similar a este en otros países, ni el compromiso del gobierno de España de tener una ley generosa y gratuita”.

“Se pueden imaginar el esfuerzo que le supuso a la administración española, ¿no? Habría sido más sencillo para los consulados y para los servicios centrales de Madrid deslocalizar esto en una empresa privada, pero habría tenido una repercusión negativa en los solicitantes. Es una de las leyes más generosas y el resultado es que a nivel mundial tenemos 1.750.000 solicitantes“, cerró.