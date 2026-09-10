¿El consumo moderado de café reduce el riesgo de depresión? Esto dice la ciencia

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo debido a una combinación de factores culturales, sociales y físicos. Una de las principales razones es su contenido de cafeína, sustancia estimulante que ayuda a mantenerse despierto, mejorar la concentración y reducir la sensación de cansancio, por lo que muchas personas lo consumen al iniciar el día o durante jornadas de trabajo o estudio.

Sin embargo, pese a los beneficios que puede aportar esta bebida, su consumo no resulta favorable para todas las personas debido a los posibles efectos adversos que puede ocasionar en su salud mental. Ante ello, un destacado psiquiatra explicó las posibles ventajas del consumo de este producto en adultos con depresión y ansiedad, así como los impactos negativos que podría generar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Consumir café puede reducir el riesgo de depresión?

A partir de evidencia científica, el psiquiatra Juan Pablo Zapata explicó que el consumo de café puede ofrecer diversos beneficios en los adultos. Sin embargo, advirtió que no todas las personas lo toleran de la misma manera y que exceder la dosis recomendada podría provocar efectos adversos. Es decir, aquellas personas que toman entre dos o tres tazas al día, principalmente por la mañana y sin azúcar ni otros añadidos, ha sido relacionado con un menor riesgo de depresión y suicidio, así como con una menor presencia de síntomas de ansiedad. Además, su ingesta podría contribuir a mantener la atención y la memoria con el paso del tiempo.

No obstante, el experto indicó que el consumo excesivo de cafeína puede intensificar la ansiedad, provocar insomnio y generar síntomas similares a los de un ataque de pánico. En casos poco frecuentes, también podría desencadenar una aceleración marcada o episodios de manía, especialmente en personas vulnerables. Finalmente, Zapata dejó en claro que el café no debe considerarse ni un enemigo ni una solución milagrosa, sino una bebida cuyo efecto depende de cada persona. Si provoca aceleración o malestar, es una señal de que el organismo podría estar reaccionando negativamente a su consumo.

¿Qué se sabe sobre los beneficios de beber agua antes de dormir?

Según la Clínica Mayo, beber agua durante la noche puede contribuir a mantener una adecuada hidratación y favorecer procesos como la digestión. No obstante, es posible desarrollar nicturia, una condición caracterizada por la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, lo que podría afectar el descanso. Por su parte, la National Sleep Foundation señala que ingerir más de 90 mililitros de líquidos justo antes de descansar incrementa la probabilidad de despertarse a altas horas de la madrugada, por lo que recomiendan reducir el consumo general de líquidos entre dos y cuatro horas antes del descanso.

Asimismo, entre los beneficios de ingerir agua que destaca la revista médica The Lancet se encuentran el mantenimiento de una adecuada hidratación, una buena función renal, la regulación de los ciclos de sueño, el favorecimiento de la digestión y la posible reducción del hambre en la noche, lo que evita la ingesta de alimentos antes de acostarse. Por último, desde la Fundación Española del Corazón señalan que cerca del 78 % de las personas no alcanza la ingesta adecuada de agua en el día, lo que puede derivar en problemas digestivos, como el estreñimiento, y afectar la calidad del descanso nocturno, conforme comparte El Universal y El País.