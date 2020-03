El coronavirus se esconde a plena vista: los que están infectados sin saberlo

Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Científicos que monitorean la propagación del coronavirus acaban de informar que por cada caso confirmado probablemente hay de 5 a 10 personas más de la comunidad que están infectadas sin saberlo . Esos casos en general más leves son, en promedio, la mitad de contagiosos que los casos confirmados, pero son responsables de casi el 80 por ciento de los casos nuevos, según este nuevo informe científico basado en datos recopilados en China .

Los investigadores desarrollaron ese modelo de propagación natural del virus antes de que China decretara la prohibición de viajar y aplicara una agresiva política de testeo de casos. Durante ese tiempo, desde diciembre hasta fines de enero, casi 6 de cada 7 casos no fueron detectados. Según los científicos, esa situación es análoga al actual estado de las cosas en Estados Unidos y otros países de Occidente, donde no hay kits de laboratorio disponibles para hacerles el análisis a todo el mundo.

"Si en Estados Unidos hay 3500 casos confirmados, tendríamos que pensar que en realidad los infectados son 35.000", dice Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia y uno de los autores del nuevo informe, publicado online por la revista científica Science .

El informe es uno de los primeros que aborda dos de las preguntas más acuciantes sobre la pandemia: ¿Cuántas personas que no saben que están infectadas hay dando vueltas, y qué tan contagiosas son? A medida que las autoridades de Estados Unidos van extremando las medidas para reducir el contagio, como la cancelación de eventos y el cierre de restaurantes, lo cierto es que en gran parte del país no hay kits de prueba para hacer el análisis del virus o son muy difíciles de conseguir.

El lunes, en conferencia de prensa telefónica, los representantes científicos de más de una docena de instituciones que rastrean la enfermedad enfatizaron la importancia de testear a los posibles infectados.

El análisis a nivel masivo es crucial

"La implementación del análisis a nivel masivo es crucial", dijo la doctora Elizabeth Halloran, profesora de bioestadística de la Universidad de Washington e investigadora de alto rango del Centro de Investigaciones Fred Hutchinson. "Y es importante desarrollar tests baratos para que se puedan realizar todas las veces que haga falta."

El nuevo informe se basa en casos documentados en China y en datos sobre los desplazamientos de las personas, así como en un modelo de interacción social poblacional, para estimar el número de casos no documentados, así como en índices de contagio. El estudio reveló que desde el 23 de enero, cuando China aisló por completo a la ciudad de Wuhan, epicentro del brote, y empezó a testear masivamente a la población, el cuadro de situación cambió drásticamente. Con el tiempo, los resultados de análisis que dieron positivo pasaron del 14 al 60 por ciento.

El estudio estuvo a cargo de científicos de cinco instituciones, entre ellas, el Imperial College de Londres, la Universidad Tsinghua de Pekín, y la Universidad de Hong Kong.

Los científicos dijeron que el número de casos no detectados por cada caso detectado puede variar hasta dos veces de país a país. Los casos no identificados en China que proliferaron antes del aislamiento, aunque en promedio menos contagiosos que los casos confirmados, no necesariamente causaron casos leves en los nuevos infectados, según los investigadores.

"Que uno se haya contagiado la enfermedad de una persona con síntomas leves no significa que uno vaya a tener síntomas leves", dijo Shaman. "Igualmente se puede terminar en terapia intensiva."

(Traducción de Jaime Arrambide)