El desesperado pedido de una mujer por el mal estado de un hospital de Monte Grande donde está internado su papá

Patricia, hija de un paciente afiliado a PAMI que ingresó el pasado viernes con síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) en el Hospital Municipal Santamarina, de Monte Grande, denunció, en diálogo con LN+, las condiciones insalubres en la que lo atendieron y la falta de celeridad médica para precisar un diagnóstico y un tratamiento eficaz.

El calvario, según ella, se inició el viernes pasado a las siete de la tarde, cuando arribaron a la guardia del hospital, ubicado en el partido bonaerense Esteban Echeverría, en Monte Grande.

“Llegamos, lo acostaron en una camilla, un cuadrito de madera que tenías apenas goma espuma. Sentí que mi papá se movía, me fijé la espalda y pensé que se había lastimado, pero también pensaba que no había forma, porque él no se había caído ni nada. Miro y veo toda su espalda mojada, la remera de él y su camisa repletas de sangre. Llamo a la enfermera y le dije esa situación y me dijo, enojada, que espere. Te tratan mal”, sostuvo.

Hospital en la estado

Además de las condiciones de la camilla, la denunciante apuntó contra la falta de comunicación por parte del personal durante las primeras horas críticas para el paciente: “Entramos a las 7 de la tarde el viernes a guardia. Eran las dos y media de la mañana y si yo no me acercaba a un médico y le preguntaba qué tenía, nadie me informaba sobre lo que le estaba pasando”.

A su padre le realizaron una tomografía en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Sin embargo, el problema se agravó con su posterior traslado. Tras un día y medio de internación en el centro municipal, el hombre fue derivado a una clínica de la UOM en Avellaneda, pero sin su historia clínica ni los resultados del estudio.

“No nos mandaron ningún informe, ningún expediente. Acá tienen que comenzar de cero”, lamentó Patricia. La situación se agravó cuando le dijeron que en ese centro de salud no podía practicarle una nueva tomografía, ya sea por falta de equipamiento o por fallas técnicas.

Sin ese estudio, los médicos de la clínica de Avellaneda se ven impedidos de actuar. “No pueden medicarlo, al no tener tomografía no pueden hacerle nada”, explicó la hija, visiblemente consternada.

Carrera contrarreloj

Ahora se encuentran en una carrera contrarreloj esperando un turno en un hospital de Quilmes para poder repetir el estudio, mientras intentan recuperar los informes del primer hospital.

“Pedimos a Santamarina que nos dé el informe para que los doctores tengan una base de él. Mi hermano fue y le dijeron que tenía que ser por email y no hicieron nada. No mandaron nada”, especificó.

Sobre el cierre de la entrevista, expresó su angustia por salud de su padre que requiere atención inmediata. “No está bien. Habla muy poco. Tiene la mirada perdida. No es mi papá”.

Y agregó: “En cualquier momento le puede pasar algo y nadie se va a hacer cargo. Se van a echar la culpa unos a los otros. Estoy desesperada. Ya no sé qué hacer”.