El desgarrador relato de la familia del turista argentino que murió en Bolivia por falta de asistencia médica

Tras las declaraciones de Cancillería, del embajador argentino en Bolivia y del expresidente Evo Morales, familiares del turista que murió en Bolivia por falta de atención médica revelaron detalles sobre los últimos momentos de Alejandro Benítez en el extranjero.

A cinco días del fallecimiento del hombre a quien no le quisieron aceptar pesos argentinos y le exigieron pagar en pesos bolivianos para ser atendido, Walter habló en declaraciones a Todo Noticias sobre el sin fin de incongruencias por las que tuvo que pasar su suegro.

Primero, negó rotundamente que a Benítez le hayan ofrecido asistencia médica antes de morir y “menos le dieron insumos para curarlo”. Luego, relató la desesperación que sintieron para obtener ayudar tras el accidente de moto que dejó a Benítez con graves heridas.

El hombre murio en Cochabanba Instagram

“El compañero de mi suegro que estuvo con él quiso pagar todo el tiempo, pero no tenía los pesos bolivianos. Y por eso no lo atendían”, explicó. En esa línea, remarcó que “los pesos argentinos superaba ampliamente el monto que pedían” y acotó: “Llegaron a ofrecer la moto como forma de pago”.

“Pero se lo negaron en todo momento. Querían los pesos nada más”, lamentó. Indignado, el yerno del turista argentino repudió: “Mientras los médicos discutían, mi suegro estaba ahí al lado de ellos agonizando. No se le brindó asistencia y por eso terminó falleciendo”.

“Ellos tenían los insumos y en ningún momento le quisieron prestar. Yo sé que no nos van a devolver la vida de mi suegro, pero quisiera que esto marque un precedente y no vuelva a pasar. Me parte el alma ver a mi familia tan mal”, expresó.

La cuestión económica tampoco terminó ahí. Según Walter, luego de la muerte de Benítez tuvieron que verse envueltos en serios gastos económicos, y arremetió contra las autoridades argentinas por la poca solidaridad con la que se desempeñaron. “Al traer el cuerpo empezó el calvario para nosotros. Nos cobraron todo: el forense, el formol, el pasaje del forense, pagamos todo”, resaltó.

El testimonio del hijo de Alejandro Benítez sobre un “altercado” con la policía boliviana

Lo dicho por el hijo de Benítez no fue más reconfortante. A lo largo de la entrevista televisiva, Agustín recordó que además de no haber atendido a su papá y que haya muerto como resultado de ello, la policía de Bolivia les llegó a sacar una suma de 30 pesos bolivianos “para cubrir los gastos”.

Según indicó, se les había pedido a los agentes que revisaran las pertenencias de Benítez para “ver si tenía plata para pagar”. “En principio, no lo dejaron. Sin embargo, cuando fallece y viene la policía boliviana, agarran la billetera y el dinero que tenía que eran solo 40 pesos bolivianos”.

De la plata restante, el hijo del turista aseguró que “la policía les sacó 30 pesos bolivianos frente a ellos diciendo que era para los gastos” y opinó: “Es inhumano lo que se hace porque primero se prioriza la vida y después la plata. ¿Cómo puede ser que hayan sacado 30 pesos?”.

Alejandro Benítez tuvo un accidente en moto y, en consecuencia, sufrió heridas graves Instagram

Finalmente, Agustín ultimó detalles sobre el salud de su papá momentos antes de morir. “Mi papá estuvo despierto y consciente desde el accidente hasta el hospital. Ahí falleció”, remarcó, e hizo hincapié una vez más en que no recibió la ayuda que necesitaba.