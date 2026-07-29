El desgarrador testimonio de un amigo de uno de los tripulantes del helicóptero que cayó en San Juan

El periodista sanjuanino Mauricio Dávila se quebró al aire al hablar de su amigo, el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, que murió este miércoles en el accidente de helicóptero que conmovió a la provincia. “La aeronave se ha hecho añicos, es impresionante”, describió.

“Tenía una relación casi de amistad con Germán. Me mandó una foto a las 9 de la mañana de hoy”, expresó en declaraciones televisivas. Y agregó: “Un abrazo al cielo, querido Germán, mirá cómo te fuiste”, dijo roto en llanto en diálogo con TN.

Al comenzar la entrevista, advirtió que intentaría ser “lo más profesional posible” ante la situación. “Perdón si, por ahí, me quiebro”, señaló. Comentó que durante la mañana había hablado con Videla para solicitarle datos policiales de un caso y que el funcionario le había manifestado que estaba en una tarea de capacitación.

Un helicóptero con siete ocupantes cayó en San Juan durante un curso de combate de incendios

El helicóptero tenía siete ocupantes, de los cuales cuatro eran altos mandos provinciales. Los tripulantes participaban de un curso de capacitación en combate de incendios forestales en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan.

Según Dávila, el piloto del helicóptero estaba “intentando atravesar las sierras de Valle Fértil”. “El techo estaba muy bajo, es decir, las nubes estaban muy cerca de las aspas del helicóptero”, explicó.

El periodista se quebró al mencionar que, durante la mañana, Videla le había enviado una foto desde la aeronave. “Estuve charlando con él. Esa foto es de la 9.28 de la mañana de hoy. Me la envió Germán porque yo le pregunté por dónde andaba. La sacó horas antes del siniestro. Me contó la tarea”, dijo con la voz temblorosa.

Las tareas de rescate se desarrollaron en el campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil (Gentileza El Tiempo de San Juan)

Poco después, a las 12.36, su jefe periodístico le preguntó qué sabía sobre la activación del protocolo de rescate y búsqueda de personas: “Le envié el mensaje a Germán, porque es el subjefe de policía. Llegaba con un tilde nada más [en WhatsApp]. Averigüé y me enteré que Germán estaba a bordo de esa nave”.

Visiblemente emocionado contó la conmoción que generó la noticia en todo San Juan. “Es una provincia chica donde nos traza mucho la emoción porque nos conocemos todos. A medida que avanzaba la información rogábamos que haya al menos un sobreviviente, porque tenemos muchas tragedias aéreas acá en San Juan. Y en esta no se salvó ninguno. Es un horror para las familias, las mamás, esposas, hijos, los abuelos. Es muy difícil porque es gente con la que estábamos en contacto todos los días”, lamentó entre lágrimas.

El infortunio se produjo en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil

“Se ha hecho añicos. Es impresionante. Yo estoy saliendo al aire desde el comedor de casa. Salí para contar esto. Es increíble. Todavía no lo puedo creer. Era amigo mío. Un abrazo al cielo, querido Germán. Mirá cómo te fuiste, carajo”, expresó, aunque tuvo que parar para contener el llanto descontrolado.

“Un abrazo para todas las familias ocupantes de esta nave, laburando, poniendo todo lo que hay que poner en oportunidad de atacar esta macana que esta gente se manda, que son los incendios forestales. Discúlpame. Somos seres humanos. Estamos tremendamente emocionados”, afirmó.