El Día de los Astros: por qué se celebra cada 24 de junio en la Argentina

El 24 de junio es el Día de los Astros, una fecha muy especial en la Argentina al tratarse del día de nacimiento de algunas de las figuras más importantes de la cultura del país. Un día como hoy, en 1987, nacía Lionel Messi, consolidado como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico en Mundiales con 18 tantos AP

La jornada coincide también con el natalicio de Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme. Asimismo, durante este día se recuerda también a Carlos Gardel y Rodrigo Bueno en sus aniversarios de fallecimiento.

Los nacimientos del 24 de junio

Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario. Desde muy pequeño construyó una carrera que cambió por completo al arribar al FC Barcelona, donde se consagró campeón y despertó la admiración de millones de personas en todo el mundo.

Con la selección argentina logró seis títulos oficiales entre los que destacan dos Copa América, un Mundial Sub -20 y la Copa Mundial Qatar 2022. En la actualidad, continúa siendo un referente en materia de talento y dedicación.

El cumpleaños de Messi tendrá un festejo especial: la campaña que ya recorre las redes

Ganador de ocho de Balones de Oro, presenta la misma pasión, vigencia y liderazgo deportivo, aún con 39 años de edad. En su sexto mundial, Messi lleva convertido cinco goles en dos partidos.

Otro de los grandes nombres vinculados al 24 de junio es Juan Manuel Fangio, quien nació en Balcarce en el año 1911. Es considerado como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Ganó cinco campeonatos mundiales entre 1951 y 1957, con un récord que permaneció imbatido durante más de cuatro décadas. Curiosamente, comparte su cumpleaños con Ernesto Sabato, ensayista y novelista, autor de obras fundamentales de la literatura argentina como El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador.

Juan Manuel Fangio cumple el 24 de junio

El 24 de junio de 1927 nació Osvaldo Zubeldía en Junín, entrenador que revolucionó el fútbol sudamericano y llevó a Estudiantes de La Plata a conquistar tres Copas Libertadores consecutivas y una Copa Intercontinental. Continuando en materia futbolística, en 1978 nació Juan Román Riquelme, una figura histórica de Boca Juniors y referente del fútbol argentino, quien obtuvo múltiples títulos nacionales e internacionales.

Gardel y Rodrigo

El 24 de junio también quedó marcado por dos pérdidas que conmocionaron al país. En 1935 falleció Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia.

Rodrigo Bueno fue un ícono del género de cuarteto

Sesenta y cinco años más tarde, el 24 de junio de 2000, falleció Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico. El cantante de cuarteto se encontraba en el momento más exitoso de su carrera, tras revolucionar la música tropical argentina.