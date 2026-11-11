El discurso completo de Jorge García Cuerva en la cárcel de Devoto junto a León XIV: “Siempre es posible volver a levantarse”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, participó este miércoles por la mañana de la visita al expenal de Devoto junto al papa León XIV en el marco del último día de la gira del Sumo Pontífice en la Argentina. Frente a los presos que aún permanecen en la cárcel y miembros del Gabinete de la Nación, el religioso habló de la “importancia del perdón” e hizo alusión al reciente traslado de los presidiarios al Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

“Actualmente, el establecimiento se encuentra atravesando un proceso gradual de traslado de detenidos a otras unidades con vistas a su posterior cierre definitivo”, detalló durante la ceremonia —que tuvo lugar en el gimnasio de la cárcel y no incluyó el tradicional lavado de pies— y previo a las palabras del Papa.

A principios de octubre, el Gobierno había comenzado el traslado de los 1500 presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. Los reclusos se alojarán a partir de ahora en cuatro unidades de máxima seguridad del penal bonaerense.

El Papa en la cárcel de Devoto

A la comitiva del Papa la esperaban los alrededor de 70 detenidos que siguen en el penal porque todavía no fueron trasladados a Marcos Paz. Una vez que finalice el operativo, Devoto será demolido tras casi un siglo en funcionamiento.

El discurso completo de García Cuerva

“‘Estuve en la cárcel y me vinieron a ver’, les dice Jesús a sus discípulos, recordándoles que todo lo que hayamos hecho por el más pequeño de sus hermanos, se lo hemos hecho a Él. Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto.

Se trata de un penal masculino; hasta hace un tiempo la población era de 1500 personas. Actualmente, el establecimiento se encuentra atravesando un proceso gradual de traslado de detenidos a otras unidades con vistas a su posterior cierre definitivo. En un mundo marcado por la desigualdad, a raíz de los males sociales, como decía el Papa Francisco que venía a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies, el problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Y como usted nos recuerda, la vida no sólo se define por los errores cometidos, que generalmente son el resultado de circunstancias difíciles y complejas. Siempre es posible volver a levantarse, aprender y convertirse en una persona nueva.

El papa León XlV llegando al penal Ricardo Pristupluk

Porque Dios jamás se cansa de perdonar. Él abre siempre una puerta nueva a quien reconoce los propios errores y desea cambiar. No debemos permitir que el pasado nos robe la esperanza en el futuro, porque cada día puede ser un nuevo comienzo, porque cada persona, con su historia, sus errores y sus sufrimientos, sigue siendo preciosa a los ojos del Señor. Una vez más, Santo Padre, muchas gracias por estar aquí, su presencia es la presencia del Pastor que abraza a todos, un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia y la inequidad, animándonos a todos a ser protagonistas de la construcción de la civilización del amor".