El divertido gesto de León XIV a los fieles que se acercaron por la noche a saludarlo a la Nunciatura: “¡Gracias, Argentina!"

El papa León XIV saludó este lunes por la noche a los fieles que se acercaron a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires para celebrar su visita e hizo un gesto que hizo reír a muchos, incluido uno de los custodios que lo acompañaban. El Pontífice hizo el gesto de irse a dormir para despedirse y pedir, de modo amable, que se retiren.

Tras terminar una intensa jornada que incluyó una multitudinaria misa, distintas visitas institucionales y reuniones con dirigentes políticos y religiosos, León XIV saludó a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda durante su visita a la Argentina.

El gesto del Papa en la Nunciatura - @argenpoirot

Ante la insistencia de las personas que reclamaban su presencia, el líder religioso fue a la vereda a saludarlos. Más tarde, repitió la seña que había hecho previamente desde el balcón y juntó las manos junto a su rostro para indicar que era hora de descansar.

Su extensa jornada

Las actividades oficiales del lunes empezaron a las 9.15 de la mañana, con su visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. En ese predio, donde conviven más de 400 personas con discapacidad, el Papa caminó por el parque, brindó un discurso y mantuvo un encuentro con el gobernador provincial, Axel Kicillof, y otros ministros del gabinete bonaerense, además de escuchar una presentación musical del artista Abel Pintos.

A las 11.30, la agenda siguió en el centro porteño con la Santa Misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. Antes de la ceremonia, el Sumo Pontífice recorrió la avenida del Libertador arriba del papamóvil desde la calle Olleros hasta el altar.

Así sonó Vida en Abundancia ante el Papa

Por la tarde, alrededor de las 16, se trasladó a un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, donde mantuvo un diálogo con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Poco después, participó de un encuentro interreligioso con líderes de diversas comunidades cristianas y credos en el Palacio San Martín, ubicado en el barrio de Retiro.

Hacia el atardecer, a las 18.45, el Papa encabezó la Celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales diocesanos en la Catedral Metropolitana. Finalmente, la segunda jornada en el país culminó a las 19.45 con una cena junto a los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, antes de regresar a la Nunciatura y protagonizar el simpático episodio con los vecinos que aguardaban su salida.

La agenda continúa este martes en la provincia de Córdoba, donde aterrizó minutos antes de las 9. Allí celebrará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Más tarde, volverá a Buenos Aires, donde hará una vigilia dedicada a los jóvenes.