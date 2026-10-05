El divertido video de la línea D de subte para despedir a Messi: camisetas, trofeos y una cabra

La línea D de Subte se sumó a los homenajes por la despedida de Lionel Messi y compartió en redes sociales un video especial dedicado al astro argentino. Además, la empresa informó que implementará este martes 6 de octubre un esquema especial de funcionamiento para facilitar el regreso de los hinchas desde el Estadio Monumental donde del capitán de la Selección jugará su último partido.

Bajo el mensaje “Gracias Lionel ha sido un viaje maravilloso”, la cuenta oficial del servicio porteño publicó una pieza audiovisual que comienza con un paneo por el interior de una formación de la línea D. A medida que avanza el recorrido por el pasillo, aparecen distintas camisetas utilizadas por Messi con la selección argentina y varios de los trofeos obtenidos durante su carrera con la Albiceleste.

El divertido video de la línea D para despedir a Messi

La secuencia termina con la apertura de una de las puertas del vagón. Desde allí sale una cabra, una alusión al término inglés GOAT (“Greatest of All Time”, por sus siglas), expresión utilizada para definir al mejor futbolista de todos los tiempos.

Inmediatamente después aparece un cartel con el anuncio del horario extendido que la línea D implementará para la ocasión. Según informó en el propio video, extenderá su servicio hasta la 1.30 de la madrugada.

El esquema previsto contempla un ingreso único por la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio de River Plate- Además, los pasajeros podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Junto a las imágenes, la empresa publicó un mensaje de despedida dirigido al futbolista: “Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde”. Y añadió: “Gracias diez, te vamos a extrañar”.

La despedida de la Pulga

Tras 21 años de trayectoria ininterrumpida con la camiseta celeste y blanca, Messi anunció su retiro de la selección argentina mediante una carta escrita de puño y letra apenas dos días después de la final del Mundial 2026, aunque decidió publicarla semanas más tarde en su cuenta de Instagram.

El cierre definitivo de su etapa en el seleccionado se producirá este martes 6 de octubre a las 20, cuando Argentina reciba a Benín en el Monumental.

Argentina's Lionel Messi (10) cries at the end of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) Stephanie Scarbrough - AP

La despedida forma parte de una fecha FIFA en la que el actual subcampeón del mundo programó tres amistosos. El primero se disputó frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y terminó con una goleada argentina por 4 a 0 y el segundo fue ante Burkina Faso (7-0).

Días atrás, el propio capitán presentó la camiseta especial que utilizará en su último encuentro con la selección a través de una publicación en Instagram.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el futbolista al compartir un video en el que se lo observa apoyar un par de botines sobre un sillón e intercambiar una camiseta tradicional por otra diseñada especialmente para la ocasión.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

La nueva casaca presenta detalles alusivos a su legado: una representación vertical de la bandera argentina en la espalda, un gran sol y los números y letras de su apellido en color dorado. Posteriormente, la camiseta también fue exhibida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Messi llegó al país días atrás y se incorporó al plantel en el predio de Ezeiza este domingo por la tarde para vivir su última concentración.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.