Valentina Cabrera es venezolana. Emigró hacia la Argentina en 2015. Su hija Eva, de ocho meses, nació con una malformación en la oreja izquierda. Necesita regresar a Buenos Aires para empezar un tratamiento médico, ya que el sistema sanitario venezolano está colapsado Crédito: Gentileza: Valentina Cabrera

Alejandro Horvat 17 de junio de 2020 • 18:14

Valentina Cabrera, de 37 años, es venezolana, pero tiene la residencia permanente en la Argentina. En enero se fue junto a sus hijas, Lucía, de cinco años, y Eva, que tiene solo ocho meses y nació en Buenos Aires . Su pasaje de vuelta era para el 19 de abril, pero quedó varada en Caracas. Eva nació con una malformación en la oreja izquierda, y debe volver para empezar un tratamiento médico.

Según relatan los venezolanos varados en Venezuela a LA NACIÓN , allá escasea el combustible, la mitad del día no tienen luz, el sistema sanitario es casi inexistente y la inseguridad es agobiante. De todo eso escaparon cuando decidieron emigrar. Ahora, por la pandemia, quedaron atrapados dentro de las fronteras del régimen chavista.

Cabrera y su marido, que quedó en la Argentina, son profesores de artes escénicas. Vinieron al país para hacer un doctorado en 2015 y decidieron quedarse en Buenos Aires. "Eva nació el año pasado y no se le terminó de formar la orejita. Teníamos varias citas con médicos, pero, por el momento, no puedo regresar. Estamos hartos de no tener respuesta sobre cuándo vamos a volver. En Venezuela hay cuatro nenes varados que son argentinos, como Eva, y otros tres que son residentes permanentes. Todos están en un estado de vulnerabilidad que me parece indignante".

Según las cifras de los varados, que tienen un grupo de WhatsaApp a través del cual se mantienen conectados, hay 190 personas varadas en Venezuela que tienen la intención de regresar a la Argentina. De ese total, 180 son venezolanos que habían emigrado y tienen residencia permanente o temporaria, y 10 son argentinos.

Cabrera también describe que la inflación venezolana hace que el dinero no alcance para nada. Y al no poder generar ingresos, su situación se complejiza. "La inflación te come. Nuestro hogar es la Argentina, todo lo tenemos allá. Es muy raro estar en mi país, que lo amo, pero es una sensación extraña, porque es como si mi patria hubiese migrado y la hice en otro sitio. Acá no se puede estar". Además, todos temen contagiarse con coronavirus y que los hospitales no están preparados para atenderos.

Según una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) y la Universidad estadounidense Johns Hopkins , Venezuela está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 (180 entre 195 países). Por el momento, el régimen de Nicolás Maduro informó que hay 3150 casos de coronavirus y 27 fallecidos.

Estas son cifras que la investigación pone en duda, ante la escasa fiabilidad de las más de 800.000 pruebas rápidas ya realizadas. La capacidad para procesar pruebas PCR no sería superior a 100 por día.

LA NACIÓN consultó a la cancillería argentina, aunque no dieron precisiones sobre cuándo podrán regresar. Pero sí dejaron en claro que solo podrán aspirar a volver, aquellos que tengan la residencia al día. Según la Dirección Nacional de Migraciones , 165.688 venezolanos ingresaron a la Argentina (de acuerdo a los permisos de residencia) entre 2014 y 2019. Mientras que la cifra total de venezolanos que emigraron hacia otras países del mundo, es casi de seis millones.

Otro caso es el de Stephany Pérez, de 22 años. Ella viajó con Mateo, su bebé argentino de ocho meses, para que sus padres, que aún viven en Venezuela, lo pudieran conocer. Antes de partir desde Buenos Aires, compró pañales y leche en polvo porque allá, dice, no se consiguen o valen una fortuna.

Stephany Pérez, de 22 años. Ella viajó con Mateo, su bebé argentino de ocho meses

Pérez reside junto a su marido, Argenis García, en San Rafael, Mendoza, donde ambos trabajan como mozos. "Me fui de Venezuela porque acá es imposible tener un proyecto de vida. Ahora estoy en Maracay, a 120 kilómetros de Caracas, donde hay agua corriente dos veces por semana. Necesitamos volver. No conseguimos ni garrafas de gas, estamos cocinando con leña. La inseguridad también es un gran problema, la semana pasada asaltaron a mi padre".

Según dicen, hay un vuelo de la aerolínea Estelar que los podría traer hacia la Argentina, pero todavía no está autorizado. "Queremos pedir ayuda a las ONG porque acá hay personas que no tienen dinero para subsistir o para comprar el pasaje de vuelta".