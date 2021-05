El duro relato de una médica neuquina: “Un hombre de 56 años se estaba ahogando y nos indicaron dejarlo morir”

Una médica de Neuquén contó lo que está viviendo ante el colapso sanitario generado por el aumento de casos positivos de coronavirus. Se trata de Luciana Ortiz Luna, quien alertó en su cuenta de Facebook sobre la urgencia de un hospital modular, pero también relató la gravedad de la situación: “Nos están mandando al personal de salud a matar a los neuquinos”.

“¿Ven por qué pedimos urgente hospital modular? Neuquén 19/5/21, 14 pacientes internados en los pasillos y se termina el oxígeno. Ya no hay más. Por cierto, esto es ahora. Todos esperando internación, o sea, una cama”, dice una publicación que Ortiz Luna compartió en sus redes sociales, junto a una imagen que deja e en evidencia el momento crítico que atraviesa el Hospital Heller de su provincia.

La médica Luciana Ortiz Luna compartió una publicación en Facebook que muestra la dura situación en un hospital neuquino Facebook luciana.ortizluna

Según la médica, tanto ella como sus compañeros recibieron órdenes muy duras. “Si no pueden sostener un paciente déjenlo morir, por el Código de Bioética”, reprodujo durante una entrevista vía streaming con Alejandro Contreras para Radio Factory. Además, explicó las distintas “estrategias” que tuvieron que poner en marcha durante la semana para poder atender a los pacientes.

“Teníamos a un hombre de 56 años que se estaba ahogando, dentro de los 14 pacientes que había, y nos habían dado indicación de dejarlo morir, porque no había una chance. ¿Hasta dónde llega uno? Yo pensaba; ‘¿Qué es lo peor que le puede pasar a este hombre?’. La muerte, claramente, no hay nada peor que la muerte. Entre la muerte y nosotros, es un poquito mejor que estemos nosotros. Nos propusimos con el equipo que estaba avanzar un poco más en el tratamiento, aún sabiendo que no era lo mejor para él, pero entre la muerte y él era esto. Hasta que apareció una cama en terapia intensiva. Y dijimos: ‘Nos vamos rotando’, porque no teníamos respirador. Esos 19 respiradores (que hay en la provincia), ¿dónde están? ¿A dónde los pusieron?”, reclamó.

“Nosotros decíamos: ‘Por favor, tráigannos uno, por lo menos, lo podemos sostener’. Ya teníamos tres (pacientes) en respirador, en estas unidades satélites. Decíamos: ‘Por favor, algún terapista que nos venga a ayudar, que venga a decir si estamos haciendo las cosas bien’. Decíamos: ‘Sostengamos esta vida aún sabiendo que no es lo mejor para este paciente sin dejarlo morir’, porque es a eso a lo que se nos está mandando. Se nos está mandando, en forma muy solapada, muy callada, mirando para otro lado, a matar a los neuquinos”, denunció Ortiz Luna, luego de hacer un pedido de auxilio.

El duro relato de una médica: “Nos están mandando a matar a los neuquinos”

“Yo no quiero ser parte de eso. No quiero ser parte de una complicidad frente a esto. Con el equipo sostuvimos esa vida hasta que logramos, después de patear puertas y demás, conseguir que se accediera a un tratamiento un poquito mejor mientras se conseguía una cama en terapia intensiva”, explicó. Por último, señaló que el hospital modular es necesario para que se vacíen las guardias y que los pacientes tengan una mejor atención.

LA NACION