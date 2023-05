El duro testimonio de la madre que denunció a Federico Molinari por grooming: “Me pidió que su mujer no se enterara”

escuchar

La madre de la adolescente que denunció al gimnasta Federico Molinari por grooming brindó este martes un testimonio televisivo en el que narró las razones que la llevaron a realizar la presentación ante la Justicia y a exigir que se desplace al atleta de la Federación Bonaerense de Gimnasia. “Yo solo quiero aclarar que hice lo que una madre tenía que hacer”, remarcó.

La mujer ofreció una entrevista al programa Desayuno americano (América TV) en la que pidió no ser identificada por nombre y apellido para proteger a su hija. Allí, dio detalles de los intercambios que el atleta habría tenido con la adolescente y que constan en la denuncia realizada en el Departamento Judicial de San Isidro.

“El primer paso de todo fue que mi hija hablase con un psicólogo. Él le sugirió a ella que me contara lo que estaba pasando. Y finalmente, el psicólogo me aconsejó que hiciera la correspondiente denuncia contra el acosador [Federico Molinari]”. “Dos meses atrás [en marzo], fui a la fiscalía, presenté todas las pruebas y esperé a la Justicia”, precisó.

La mujer dijo que su intención “no era que la información se filtrara” y afirmó que la mantuvo “mucho tiempo en silencio”. Tras divulgarse los cargos presentados contra el atleta olímpico, “filtraron mi nombre y dieron información errónea ”, lamentó a continuación. “Yo siempre quise cuidar a mi hija”, completó.

Después de esa aclaración, la madre dio detalles sobre cómo habrían comenzado los hechos. “Ellos siempre retomaban la actividad en los primeros días de enero, durante la pretemporada. Y en el verano de 2021, nosotros estábamos de vacaciones. Fue en ese viaje que empezó a mandarle mensajes”, contó.

Y añadió: “De un momento para otro, mi hija me dijo que no quería volver a la pretemporada. En ese momento le pregunté por qué, pero ella no quiso decirme. Volvió un mes después, en febrero, a las prácticas. Ni bien lo hizo, pasaron determinadas cosas y se desencadenó todo esto”, señaló.

Al tomar conocimiento de lo que ocurría, la mujer decidió encarar a Molinari. “Lo único que puedo decir es que lo hablamos y que él me pidió que su mujer no se enterara. También me prometió que iba a ofrecer todo lo que mi hija necesitara para que pudiera desarrollarse”, indicó.

Sin embargo, la madre de la adolescente le transmitió lo ocurrido a Paula Cancio, esposa de Molinari y entrenadora de su hija. “Yo la mandé los chats que su esposo tenía con mi hija. Ella sabía lo que estaba haciendo su marido y decidió callarse y no hacer nada”, expuso. La mujer aclaró que la esposa de Molinari “no está denunciada”, aunque alertó que ella “no cumplió con algunos requisitos del protocolo contra los abusos en el deporte”.

A raíz de lo sucedido, la adolescente “no quiere volver más al deporte ni le interesa”, según contó su mamá entre lágrimas. “Es un mundo hostil para ella ahora. En todo este tiempo, ella fue a entrenar con estrés y nervios, con miedo a que todo el mundo se enterara”, agregó.

Y concluyó: “Somos un granito de arena en todo esto. No es solo un mundo hostil para mi hija, sino para muchos más. Es esencial activar un protocolo contra los abusos en el deporte porque esto no tiene que pasar. El deporte tiene que ayudar, sanar a las personas. No se tienen por qué vivir estas situaciones feas”.

Qué dice la denuncia y cuál fue la reacción de la Federación Bonaerense de Gimnasia

La denuncia sostiene que Molinari comenzó a enviarle mensajes de índole sexual a su hija en febrero de 2021, cuando tenía entonces 15 años. La madre pidió que la Federación Bonaerense de Gimnasia lo destituya del cargo jerárquico que mantiene en ese organismo.

Al reportar lo ocurrido, la madre pidió que a su hija le asignen un nuevo profesor, por lo que fue derivada a la clase de Cancio, quien continuó con el maltrato y la marginó de múltiples entrenamientos. Además, la denunciante también acusó al atleta olímpico de agarrarle la cintura y guiñarle el ojo en una ocasión.

Como medida preliminar, la Federación Bonaerense de Gimnasia resolvió suspender hasta nuevo aviso a los dos directores después que la denuncia llegara a sus oficinas el 17 de abril mientras se defina la situación judicial.

