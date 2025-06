El eclipse más largo del milenio: cómo será y dónde se podrá ver el fenómeno que marcará récord

¡De repente el día se hace noche! Puede parecer cotidiano, sucede cada 24hs luego del atardecer. Pero lo asombroso es cuando se hace de noche con el sol alto en el cielo, cuando todo el horizonte, hacia los cuatro puntos cardinales, se mantienen con una leve claridad. Sin embargo, en el medio del cielo se observan las estrellas sobre una profunda oscuridad. Cuando el lugar donde estaba hace segundos el sol, ahora es ocupado por un círculo negro que desprende los rayos de un sol que no se ve, de un sol negro. Eso, cuando de repente el día se hace de noche, es un eclipse total de sol. Y el más largo del milenio, ya tiene fecha próxima.

Bueno, no tan próxima, será el 16 de julio de 2186. ¿Por qué es el más largo? Porque el sol se ocultará 7 minutos y 29,22 segundos. Como referencia, el último eclipse total en la Argentina, el 14 de diciembre de 2020, duró 2 minutos y 4 segundos, y fueron 124 segundos impresionantes. Pero este de 2186 no solo será el más largo del milenio, sino de los 6326 eclipses calculados para un período de 10.000 años, entre el 4000 a. C. y el 6000 d. C. Ahora veremos los detalles técnicos, que también son muy interesantes, pero antes, viajemos a 2186, porque se verá algo más que un gran eclipse.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace proyecciones de población hasta 2100, según su informe más reciente (2022) la población mundial alcanzará su pico alrededor de 2086, con aproximadamente 10.400 millones de personas (hoy somos 8000 millones). ¿Qué podemos esperar para 2186? Un panorama es el descenso de la población dado por las bajas tasas de natalidad en la mayoría de los continentes y llegar a 2186 con unos 5000 millones de humanos que pudieran disfrutar del eclipse más largo del milenio. No solo eso, sino que la mayoría serían personas mayores, los niños serían una rareza y probablemente no estemos solos.

El presente está cambiando a un ritmo vertiginosos, entre uno y diez millones de robots humanoides podrían estar operativos en industrias, almacenes, hospitales, hogares y servicios para 2035. ¿Para 2186 cuántos serían? Probablemente muchos más que nosotros, y los 7 minutos y 29,22 segundos del eclipse será más observado por ojos robóticos que por humanos. Lo que no podremos predecir es si para entonces ya habrán aprendido a emocionarse ante un fenómeno natural.

Pero sin duda, los robots de 2186 nos podrán explicar por qué es tan largo ese eclipse. “Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa y convirtiendo el día en oscuridad. Como este eclipse ocurre solo unos 3 minutos antes del perigeo (el momento en que la Luna está más cerca de la Tierra), el diámetro aparente de la Luna será el mayor posible y por ende el tiempo de ocultación”, nos dirá una voz que sin duda será tan humana como la nuestra, pero saliendo de un robot.

¿Dónde tendrán que estar, humanos y robots, para ver este eclipse? Recordemos que a diferencia de un eclipse total de luna (como el que se vio el último 14 de marzo) que es observable desde gran parte del planeta al teñirse la luna de rojo. Un eclipse de sol es la sombra de la luna proyectada en una región muy puntual de la Tierra, que se va moviendo a medida que nuestro planeta rota sobre sí mismo. Y esa sombra asombrosa, irá el 16 de julio de 2186 desde el sur de las Islas Galápagos, pasando por el extremo norte de Ecuador, el centro de Colombia, el centro de Venezuela y el norte de Guyana. Aunque ¿de acá a 160 años seguirán existiendo los países? Guyana por ejemplo es una república desde el 23 de febrero de 1970. ¿Y esos países tendrán presidentes humanos?

Es entendible la desilusión de que el eclipse más largo del milenio no pase por un país que tuvo los dos mejores jugadores de fútbol de la historia y un papa. Así que antes de entrar en cuestiones sobre si habrá futbolistas robots o incluso un obispo de Roma no humano, es bueno saber cuándo serán los próximos eclipses de sol en la Argentina.

Próximos eclipses de sol en la Argentina

El sábado 6 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse solar anular (en estos casos se forma el famoso “anillo de fuego” visible sobre las provincias de Chubut, Río Negro y Buenos Aires. Otro eclipse anular más el 26 de enero de 2028, y luego se verán, desde algunos lugares de la Argentina, eclipses parciales el 11 de julio 2029 y el 5 de diciembre 2029. Luego un anular en 2032, un parcial en 2033, dos anulares en 2038, un eclipse total en 2039 y otro igual en 2041, un anular en 2044, un total en 2045, un parcial en 2047, un anular en 2049, un híbrido (mezcla de anular y total) en 2050, un parcial en 2054, un anular en 2026 y luego dos eclipses totales en 2057. Ese sí que será un gran año para ver eclipses, 2186 puede parecer lejano pero, ¿te animás a imaginar qué estarás haciendo en 2057? ¿Con quiénes compartirás tu vida? ¿Seguirás vivo?

El Sol, la Tierra y la Luna vienen danzando por el espacio desde hace unos 4500 millones de años, y se calcula que seguirán con su baile cósmico otra cantidad de tiempo igual, hasta que el Sol se apague. Antes del brillo final de nuestra estrella madre, crecerá tanto hasta “comerse” a Mercurio, Venus, y quizás, la Tierra. El universo se mueve, gira y se eclipsa, indiferente a los tiempos humanos. Quizás no lleguemos a ver el gran eclipse del milenio el 16 de julio de 2186, pero sí podemos decidir con quién compartir el próximo atardecer.