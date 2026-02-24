El ejercicio de diez segundos que ayuda a prevenir enfermedades y mejora la masa muscular

El médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para hablar de la influencia que tiene el equilibrio en la longevidad; “Una caída a los 80 años puede ser muy grave”, manifestó
“¿Sos capaz de pararte en una pierna durante diez segundos?”. A partir de esa pregunta, el médico Jorge Tartaglione expuso en los estudios de LN+ la influencia que tiene el equilibrio en la longevidad. Según el experto, “este aspecto de nuestro cuerpo no solo mide la fuerza, sino también nuestra capacidad cerebral”.
“Mantenernos de pie, en una pierna y durante diez segundos nos ayuda a fortalecer la parte baja de nuestro cuerpo”, precisó Tartaglione. Sobre esto, agregó: “El músculo del cuádriceps se relaciona muchísimo con algunas enfermedades“.
Si bien el experto subrayó que se trata de un ejercicio que “cuesta muchísimo”, sostuvo que su importancia radica en que “después de los 50, el equilibrio empieza a deteriorarse y aumenta el riesgo de caídas“.
El equilibrio según la edad
En su exposición en los estudios de LN+, el experto dijo: “El equilibrio se desarrolla, como máximo, hasta los ocho años. Y a partir de los 50, se empieza a perder. Por eso es clave mantener la masa muscular“.
“Otra edad desde la cual hay que prestar atención son los 30. En esa etapa comenzamos a tener algo que se llama sarcopenia. Donde sacro, significa pobreza, y penia, músculo. Es decir, pobreza muscular“, detalló.
“Por ejemplo, una caída a los 80 años puede resultar muy grave”, remató.
Cómo mejorar el equilibrio
Consultado sobre las estrategias que nos permiten fortificar las zonas comprometidas con la estabilidad, Tartaglione mencionó: “Si tenés un perro y lo sacas a pasear, es muy bueno. Caminar, lo mismo. Las sentadillas, un ejercicio clásico del gimnasio, también nos puede hacer muy bien”.
En consonancia, el cardiólogo revivió un histórico de la infancia: “Jugar al pan y queso también puede servirnos para practicar esto del equilibrio en una pierna. Y si encima cerrás los ojos, le estás sumando un plus”.
Por último, el especialista dejó entrever que el equilibrio se relaciona de forma directa con cuestiones cotidianas. “Mucha gente lo desconoce, pero, para salir del auto o para levantarse del inodoro, el equilibrio y la masa muscular son vitales”, cerró Tartaglione.
