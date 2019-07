Los más de 50 vuelos afectados son de las empresas Aerolíneas Argentinas, Latam y Andes Fuente: LA NACION

5 de julio de 2019

Un piloto cruza la puerta de entrada al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y Marcelo Bas -que lleva cuatro horas esperando para que le reprogramen un vuelo- le grita: "¡No tenés vergüenza! Yo no cobro ni un cuarto de lo que te pagan a vos, y estuve mucho tiempo juntando la guita para poder ir a ver a mis hijos al sur. No nos pueden hacer esto".

Con una sonrisa, el piloto lo mira, lo saluda con la mano abierta y se pierde entre los abucheos de los más de 5000 pasajeros que se quedaron varados esta mañana por una protesta de los gremios aeronáuticos contra el Gobierno.

"Los señores sindicalistas hacen todo este lío en un fin de semana largo. No es ni el Gobierno ni la empresa LATAM. A los sindicalizados no les importa nada. La empresa está haciendo todo lo posible. Están viendo si me lo reprograman, pero a mí ya no me sirve", dice Bas.

Desde las 5 de la mañana hubo cancelaciones y demoras Fuente: LA NACION

En el sector de atención al público se escuchan aplausos. Una chica acaba de insultar a los gritos a los empleados. Está llorando, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Micaela Lartigau llegó a las cuatro de la madrugada con la ilusión de almorzar con su amiga en Jujuy, pero recién a las 11 de la mañana le avisaron que su vuelo estaba cancelado.

"Saqué los pasaje en noviembre del año pasado. Me rompo el lomo laburando. También estudio. Este es el único finde que tenía para tomarme un respiro. Y por 50 tipos que rosquean no puedo viajar. Perdí más de 20 lucas. Nadie me los va a devolver", dice.

Hubo 5000 pasajeros afectados Fuente: LA NACION

Pablo Fernández mira la escena -que se repite todo el tiempo- parado cerca de los asientos de espera. No tiene lugar para él ni para sus dos hijas de 5 y 7 años. Una de ellas cumple años mañana, y lo iba a festejar en la nieve, en Bariloche.

"No sé cómo le voy a explicar que no vamos a llegar. Me acaban de cancelar el vuelo. Tengo una bronca terrible. Tampoco nadie se va a hacer cargo de las noches de hotel que perdí ni me van a pagar los días de trabajo que me pedí", dice.

Es el mediodía. Los empleados corren de un lado al otro. Los pasajeros se agolpan en los letreros electrónicos, mientras los vuelos comienzan a normalizarse. Los pilotos salen de a grupos por la puerta de Arribos Nacionales, con sus valijas en mano, y rodeados por policías.