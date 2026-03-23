El fiscal del Juicio a las Juntas: a 50 años del golpe, proponen llamar Julio César Strassera a una estación de subte

La Legislatura porteña será el escenario de la discusión de una batería de proyectos vinculados con la nomenclatura urbana, un terreno aparentemente técnico, pero que suele reflejar debates políticos, históricos y culturales. En total, diez iniciativas presentadas por diputados en los primeros días de marzo buscan modificar o crear denominaciones para estaciones de subte, calles, esquinas y espacios públicos.

Las propuestas abarcan desde homenajes a personalidades de la cultura y la Justicia hasta recordatorios de hechos históricos o reconocimientos a comunidades originarias. Una de ellas impulsa un reconocimiento al fiscal Julio César Strassera, que lideró la acusación en el histórico Juicio a las Juntas, cuando se cumplen 50 años del golpe militar de 1976. También hay iniciativas que generan polémica, como la que plantea eliminar el nombre del periodista Rodolfo Walsh de una estación del subte.

El procedimiento para este tipo de decisiones está regulado por la ley N°83 de la ciudad, que regula la imposición de nombres para los espacios públicos: calles, avenidas, autopistas, espacios verdes, patios de juegos, barrios, complejos urbanísticos, puentes, viaductos, túneles, establecimientos educacionales, hospitales y estaciones de subterráneos.

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La norma establece, en su articulado, que las propuestas “deberán estar directamente relacionados con la ciudad de Buenos Aires, o bien revestir una importancia indiscutida en el orden nacional o universal”, en tanto que sostiene que el cambio de nombres actuales por nuevas denominaciones “se fundará en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural”.

Por último, resalta que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido diez años de su muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar”.

A continuación, una reseña de cada uno de los proyectos que ingresaron en la Legislatura.

Homenajes en estaciones de subte

Para la línea B, la legisladora radical Aldana Crucitta impulsa que la estación Uruguay se convierta en Uruguay-Julio César Strassera, en homenaje al fiscal que encabezó la acusación en el Juicio a las Juntas de 1985, desarrollado en el cercano Palacio de Justicia de la calle Lavalle.

Strassera (derecha), junto al exfiscal Luis Moreno Ocampo, frente a los miembros de las Juntas

El texto en análisis destaca el rol de Strassera durante la recuperación democrática y recuerda su alegato final, que culminó con la histórica frase “Nunca más”, convertida en un símbolo del proceso de justicia tras la última dictadura, que se inició el 24 de marzo de 1976, hace 50 años.

“A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria; no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas: Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, con la accesoria del art. 52 del Código Penal; Emilio Eduardo Massera, reclusión perpetua, más la accesoria del art. 52 del Código Penal; Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola: reclusión perpetua; Armando Lambruschini: reclusión perpetua; Leopoldo Fortunato Galtieri: 15 años de prisión; Omar Rubén Graffigna: 15 años de prisión; Jorge Isaac Anaya: 12 años de prisión; Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión", enumeró Strassera.

“Para todos con accesorios legales y costas. Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”, cerró su emblemática alocución.

Otra propuesta busca renombrar la estación Bolívar de la línea E de subtes como Bolívar-Colegio Nacional de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por la legisladora Manuela Thourte, de Ciudadanos Unidos/UCR, busca reconocer la influencia histórica de esa institución educativa, ubicada a pocos metros de la estación.

El Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, fue fundado en 1863 por Bartolomé Mitre Gentileza: Camila Súnico Ainchil

El Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y fundado en 1863 por Bartolomé Mitre, es considerado uno de los establecimientos educativos más emblemáticos del país. El proyecto destaca su tradición académica y su papel en la formación de generaciones de dirigentes, intelectuales y profesionales.

Otra iniciativa, presentada por la diputada de Fuerza por Buenos Aires María Bielli, apunta a modificar el nombre de la estación General Urquiza de la misma línea, que pasaría a llamarse General Urquiza-Mártires de la Semana Trágica para recordar los hechos de enero de 1919, cuando una huelga obrera derivó en una represión que dejó cientos de muertos y heridos.

Según el proyecto, el homenaje se justifica por la cercanía de la estación con la Plaza Martín Fierro, uno de los escenarios de aquellos acontecimientos, y plantea, además, incorporar murales y elementos visuales que rememoren ese episodio de la historia social argentina.

Raúl Soldi pintando la cúpula del Teatro Colón, en 1965

Otra iniciativa plantea sumar una referencia artística a la red de subtes. El comunero Leonardo Palmieri propone que la estación José Hernández de la línea D pase a llamarse José Hernández-Raúl Soldi, en reconocimiento al pintor argentino que realizó la actual cúpula del Teatro Colón.

Soldi, nacido en Buenos Aires en 1905, fue uno de los artistas más destacados del siglo XX en el país y desarrolló una obra que incluyó pintura, ilustración y escenografía. En el expediente también se menciona su vínculo con el barrio de Núñez, donde vivió durante sus últimos años.

Uno de los proyectos que promete generar mayor discusión tiene como autora a legisladora de La Libertad Avanza Rebeca Fleitas, que renovó la presentación de su proyecto para eliminar la denominación Rodolfo Walsh de la estación Entre Ríos de la línea E, dejando únicamente su nombre original.

La estación Entre Ríos-Rodolfo Walsh Captura Web

La iniciativa sostiene que las denominaciones del espacio público deberían limitarse a su función de referencia geográfica y cuestiona la incorporación de nombres “que persigan fines políticos de cualquier índole”.

Walsh, periodista y escritor, fue asesinado en 1977 por un grupo de tareas de la dictadura militar tras difundir su célebre “Carta abierta a la Junta Militar”.

Calles con nuevos nombres

Entre los proyectos vinculados con la nomenclatura urbana también aparecen propuestas para renombrar calles.

El legislador de Vamos por Más Pablo Donati pretende que la calle Leopoldo Basavilbaso, en el tramo comprendido entre las avenidas Monroe y Figueroa Alcorta, pase a llamarse Gustavo Cerati.

La iniciativa busca homenajear al músico y líder de Soda Stereo, considerado uno de los artistas más influyentes del rock en español. El proyecto destaca su impacto cultural y recuerda que Cerati vivió durante años en esa zona de la ciudad.

La iniciativa busca homenajear al músico y líder de Soda Stereo, considerado uno de los artistas más influyentes del rock en español

Otra propuesta, presentada por Emmanuel Ferrario, de Confianza y Desarrollo, plantea cambiar el nombre de la calle Combate de Costa Brava, en el barrio de Retiro, por Fiscal Alberto Nisman.

El proyecto argumenta que la cercanía de esa calle con tribunales federales y dependencias judiciales justifica el homenaje al fiscal que investigó el atentado contra la AMIA y cuyo fallecimiento en 2015 generó una fuerte conmoción política e institucional.

Reconocimientos

En el sur de la ciudad también hay propuestas de denominación urbana. El legislador Matías Barroetaveña, de Fuerza por Buenos Aires, busca que el camino de acceso al Sitio Arqueológico La Noria, en el parque Ribera Sur de Villa Riachuelo, sea denominado Pueblo Nación Querandí.

La iniciativa busca visibilizar a las comunidades originarias que habitaban el territorio antes de la fundación de Buenos Aires y resaltar la importancia del sitio arqueológico, considerado uno de los más antiguos de la ciudad.

El mismo legislador impulsa además que un cantero central de la avenida Juan Bautista Alberdi, en Mataderos, lleve el nombre de Geno y Tony Díaz, en homenaje a dos artistas nacidos en el barrio que tuvieron trayectoria en la música, la literatura y las artes visuales.

Una esquina para José Luis Cabezas

José Luis Cabezas, asesinado en 1997 tras investigar al empresario Alfredo Yabrán

Otra iniciativa apunta a recordar al reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado en 1997 tras investigar al empresario Alfredo Yabrán.

El expediente del legislador Facundo del Gaiso apunta a nombrar “Esquina José Luis Cabezas” al cruce de las calles California y Santa Elena, en Barracas, donde se encuentra la redacción de la revista Noticias, medio en el que trabajaba el fotógrafo.