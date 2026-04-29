El Gobierno aprobó un nuevo reglamento para las residencias médicas, con cambios en becas, licencias y criterios de ingreso

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo reglamento general para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que comenzará a regir este año y redefine aspectos centrales del funcionamiento de ese esquema de formación de posgrado, como las modalidades de contratación, el régimen de licencias, la carga horaria y las condiciones de ingreso. La medida fue oficializada a través de la Resolución 542/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, junto con dos anexos que establecen el nuevo marco normativo y el modelo de convenio anual para residentes y jefes de residentes.

El nuevo reglamento reemplaza al aprobado en julio de 2025, que había quedado sin efecto tras la sanción de la Ley de Emergencia Sanitaria y en medio de los cambios introducidos en el sistema de exámenes de ingreso a las residencias, luego de que en 2025 se detectaran irregularidades en el Examen Único nacional. Ese escándalo aceleró la decisión del Gobierno de avanzar hacia un esquema más descentralizado, con exámenes jurisdiccionales y un rediseño del rol de la Nación en la formación de recursos humanos en salud.

Según informó la cartera sanitaria en un comunicado, el objetivo del nuevo reglamento es unificar criterios de contratación, fortalecer la previsibilidad del sistema y priorizar el carácter formativo de las residencias. En ese sentido, uno de los cambios centrales es la creación de una única modalidad de contratación: la Beca Nacional de Residencias de la Salud.

Hasta ahora, coexistían distintas modalidades, entre ellas la denominada “Beca Institución”, que había sido elegida por cerca del 80% de los residentes que ingresaron en 2025. Con la nueva normativa, todos los profesionales que comiencen una residencia en establecimientos nacionales o en instituciones con convenio con el Ministerio de Salud percibirán una beca financiada por la Nación, con la posibilidad de recibir complementos económicos por parte de la institución formadora.

Además, el reglamento establece que las instituciones deberán hacerse cargo del seguro de salud, de los seguros por accidentes personales y de la cobertura por responsabilidad civil y mala praxis, sin que ello implique descuentos en el monto de la beca. El convenio aclara también que la beca tiene carácter estrictamente formativo y no configura una relación laboral ni encuadra dentro del empleo público.

Los residentes que ya se encuentran cursando sus prácticas podrán optar entre finalizar su formación bajo las condiciones vigentes al momento de su ingreso o adherir voluntariamente a la nueva modalidad de beca, sin que ello afecte la continuidad ni la calidad del trayecto formativo.

Cambios en el régimen de licencias

El nuevo reglamento incorpora modificaciones en el régimen de licencias, que pasa a contemplar un abanico más amplio de situaciones. Se mantiene la licencia anual ordinaria de tres semanas, que no podrá superar las dos semanas consecutivas, y las licencias por maternidad, paternidad y enfermedad.

A eso se suman nuevas licencias por enfermedad de un familiar, por fallecimiento de un familiar, cónyuge o pariente consanguíneo en primer grado, y la posibilidad de solicitar licencias por situaciones no previstas expresamente en el reglamento. En esos casos, la decisión quedará a cargo de la institución formadora, que deberá evaluar cada pedido de acuerdo con su normativa interna, la realidad operativa del establecimiento y las necesidades del servicio, y notificar a la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud.

En cuanto a la jornada de trabajo, el reglamento mantiene la carga horaria máxima de hasta 45 horas semanales, con la realización de al menos una guardia semanal de hasta 24 horas corridas y un máximo de ocho guardias mensuales. Las guardias deberán alternarse entre días hábiles y fines de semana o feriados, y el día posterior a una guardia el residente cumplirá solo la mitad de la jornada.

El texto refuerza además el criterio de autonomía y responsabilidad progresiva: durante el primer año la supervisión deberá ser directa sobre todos los actos profesionales, mientras que en los años siguientes podrá ser indirecta, según el nivel de competencias alcanzado, aunque volverá a ser directa cada vez que el residente enfrente prácticas nuevas o de mayor complejidad.

Ingreso al sistema y prioridad para egresados argentinos

El nuevo reglamento ratifica que el ingreso al Sistema Nacional de Residencias de la Salud se realizará mediante concurso público y abierto. Cada jurisdicción tomará sus propios exámenes, con criterios y evaluaciones definidos localmente, mientras que la Nación continuará financiando los cupos asignados en establecimientos nacionales.

Se mantiene la prioridad para los profesionales con formación de grado completa en la Argentina, que seguirán recibiendo cinco puntos adicionales en el orden de mérito. En paralelo, la normativa introduce un cambio que comenzará a regir en 2027: los profesionales recibidos en el extranjero solo podrán acceder a residencias en el país si provienen de universidades cuyos procesos de acreditación sean equivalentes a los estándares validados por la World Federation for Medical Education (WFME).

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esa exigencia apunta a garantizar que quienes ingresen al sistema cuenten con una formación de base alineada con estándares internacionales y a fortalecer la calidad del sistema de residencias.

El reglamento detalla también los requisitos administrativos para la toma de cargo, como la presentación del título de grado, la matrícula nacional, el certificado de aptitud psicofísica y el certificado de antecedentes penales, y fija un límite de tres meses desde el inicio del año lectivo para concretar el ingreso, con un presentismo mínimo del 80% para poder promover de año.

El texto aprobado refuerza el carácter educativo de las residencias como sistemas de formación en servicio, con programas preestablecidos, objetivos anuales y evaluaciones permanentes. Cada programa deberá ser aprobado por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud y contemplar contenidos, actividades, rotaciones, guardias, modalidades de evaluación y criterios de promoción.

La permanencia en el sistema queda atada al cumplimiento de los objetivos académicos y al presentismo. La no promoción implica la baja automática de la beca, aunque se prevén instancias de revisión de las evaluaciones a pedido del residente, a través de comisiones evaluadoras conformadas en cada institución.

Los cambios introducidos por el nuevo reglamento se inscriben en un proceso más amplio de reconfiguración del sistema de residencias, iniciado el año pasado, cuando el Gobierno decidió dar de baja el Examen Único nacional y avanzar hacia concursos jurisdiccionales. Esa decisión se tomó luego de que se comprobara que al menos un postulante había intentado obtener ventaja indebida durante el examen de 2025 mediante el uso de dispositivos inteligentes.

Desde este año, las modificaciones alcanzan exclusivamente a los profesionales que elijan realizar residencias básicas de medicina, enfermería y bioquímica, otras especialidades y residencias posbásicas en establecimientos nacionales.

Según el Ministerio de Salud, el esquema busca que las provincias recuperen responsabilidad en la formación de sus equipos de salud, de acuerdo con sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias, mientras la Nación concentra su rol en el financiamiento de becas y en la fijación de estándares comunes.