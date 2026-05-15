Javier Milei prometió luchar hasta que la inflación sea cero; el Gobierno publicó los pliegos para privatizar Aysa

Milei habló después de la difusión del IPC de abril. “El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no va a estar terminada”, dijo el Presidente. El Indec informó que el IPC de abril fue de 2,6%, la primera caída desde mayo del año pasado; implicó una variación interanual de 32,4% y acumula 12,3% en el año.

El Presidente defendió al diputado del Tesla y exigió que los periodistas presenten su patrimonio. Ojalá yo pudiera comprarme uno. ¿Cuál es el problema?”, dijo Milei sobre Manuel Quintar, el legislador libertario de Jujuy que apareció con un auto valuado en alrededor de 250 mil dólares en el Congreso. Además, el mandatario pidió que los periodistas presenten su patrimonio: “a ver si están tan limpios como para levantar el dedito de la moral”, dijo Milei.

El Senado sancionó la prórroga del programa de entrega de armas. Con 40 votos afirmativos y 26 en contra, extendió el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción, y que establece mecanismos para agilizar la regulación de la tenencia de armas de fuego en manos particulares, que podrá hacerse de manera virtual.

El Gobierno lanzó la licitación para privatizar Aysa. El Ejecutivo convocó a una licitación pública para avanzar con la venta del 90% de las acciones que tiene el Estado en la firma proveedora de agua potable y saneamiento en el AMBA. Los pliegos fueron publicados hoy en el Boletín Oficial. Se trata de la primera empresa de servicios públicos que va a pasar a manos privadas en la gestión de Milei.

El presidente de Estados Unidos terminó su visita oficial a China. Beijing afirmó que Xi Jinping y Donald Trump alcanzaron una “serie de nuevos consensos” y pidió mantener abierta “la puerta del diálogo” sobre Irán y reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz. La cancillería china aseguró que ambos mandatarios acordaron situar la construcción de una “relación de estabilidad estratégica constructiva China-Estados Unidos” como nueva orientación de los vínculos.

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