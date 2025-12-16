El Gobierno autorizó de manera definitiva al Instituto Universitario River Plate

El Gobierno autorizó en forma definitiva al Instituto Universitario River Plate para funcionar como institución universitaria privada, tras concluir las evaluaciones correspondientes y corresponder con lo establecido por la Ley de Educación Superior. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 889/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y habilita a la casa de estudios a ejercer plenamente las atribuciones correspondientes a una universidad privada con reconocimiento definitivo.

La medida fue dispuesta por el Presidente y lleva las firmas de Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El decreto se dictó luego de las evaluaciones técnicas realizadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y de los informes elaborados por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, según consta en los considerandos de la norma.

Según indica el Decreto 889/2025, tras las evaluaciones pertinentes, el Instituto Universitario River Plate recibió su autorización definitiva

El Instituto Universitario River Plate tiene su domicilio legal en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se encontraba autorizado a funcionar de manera provisoria desde 2010, a partir del Decreto 1312. En ese marco, la institución solicitó el reconocimiento definitivo conforme lo establecido en la Ley Educación Superior, que regula el régimen aplicable a las universidades privadas.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, el pedido fue tramitado bajo el procedimiento previsto en el Decreto 576/96, que establece los requisitos y etapas para la evaluación de las instituciones universitarias que buscan acceder al reconocimiento definitivo. En ese proceso intervinieron la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la Secretaría de Educación y la Coneau, organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

El Instituto Universitario River Plate funcionaba con un autorización provisoria desde 2010 Gentileza IURP

En su dictamen, la Coneau recomendó otorgar el reconocimiento definitivo al Instituto Universitario River Plate al considerar que la institución cumple con los requisitos académicos, institucionales y normativos exigidos por la legislación vigente. Según surge de la evaluación, la denominación del Instituto guarda correspondencia con el desarrollo de las áreas disciplinares previstas en su proyecto institucional.

El organismo evaluador señaló que la misión y la visión institucionales resultan coherentes con los objetivos propuestos y que el proyecto académico contempla el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. En ese sentido, destacó que la oferta académica se vincula con un saber orientado al deporte, la recreación y la educación corporal, con el objetivo de fomentar la investigación científica, la innovación y la producción de conocimiento en esos campos.

Tras verificar que cumplía con los requisitos, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano aconsejó conceder el reconocimiento definitivo Gentileza IURP

Las carreras ofrecidas por el Instituto fueron evaluadas favorablemente conforme la normativa vigente y los criterios académicos aplicables en cada caso. La Coneau consideró que la estructura académica mantiene coherencia con la misión institucional y que las propuestas formativas se articulan con la finalidad primordial de la casa de estudios, centrada en el ámbito del deporte y disciplinas afines.

En materia de infraestructura, la Coneau concluyó que los edificios, el equipamiento y los recursos disponibles permiten sostener las actividades académicas en curso. El Instituto cuenta con planes de desarrollo para el mantenimiento y eventual ampliación de su infraestructura, en función del crecimiento institucional, y dispone de recursos bibliográficos suficientes y acordes a la oferta académica vigente.

Otro de los aspectos valorados fue la cantidad y diversidad de las iniciativas de articulación interinstitucional del Instituto Universitario River Plate, tanto a nivel local como nacional e internacional. El organismo consideró que esas acciones resultan pertinentes y consistentes con la misión institucional, y señaló la conveniencia de continuar impulsando la inserción de la casa de estudios en su entorno social y comunitario.

En función de esa conclusión, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano aconsejó conceder el reconocimiento definitivo. La publicación en el Boletín Oficial completa así un proceso iniciado más de una década atrás, cuando la casa de estudios obtuvo la autorización provisoria para funcionar como instituto universitario, y la incorpora plenamente al sistema universitario privado con reconocimiento definitivo por parte del Estado nacional.